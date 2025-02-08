Как и чем ВСУ могли сбить КАБ: действительно ли россияне потеряли важный козырь в войне

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Кравцев Сергей
Украинские защитники сбили управляемую авиационную бомбу (КАБ). Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на источники в Силах обороны. По словам журналиста, вражескую бомбу удалось сбить в пригороде Запорожья. Какие детали первого сбития КАБа? Как и чем ВСУ могли сбить КАБ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
КАБ. Фото: из открытых источников
Офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV рассказал, что украинские военные нашли способ сбивать российские управляемые авиабомбы. Этому предшествовал длительный период поисков, ведь применять против КАБов традиционные средства ПВО не эффективны.
В то же время Храпчинский добавил, что ключевая проблема перехвата любой управляемой авиабомбы заключается в необходимости видеть местонахождение снаряда в режиме реального времени.
По словам эксперта, в этом случае речь идет исключительно об украинской разработке. Он добавил, что решение этой задачи было очень сложным в том числе и потому, что оккупанты постоянно мониторят прифронтовую зону.
Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире "24 Канала" рассказал, что одним из перспективных направлений является использование мобильных ракетных комплексов, которые могут эффективно перехватывать КАБ. Кроме того, предположение, что к уничтожению бомбы могла быть привлечена советская зенитная установка ЗУ-23-2.
При этом эксперт подчеркнул, что во многом успех зависит от опыта наших бойцов и их способности точно определять траекторию движения целей.
Он отметил, что для максимальной эффективности следует применять комплексный подход, включающий удары по аэродромам, уничтожение складов горючего и самолетов.
По словам эксперта, обнаружение КАБ не является сложной задачей даже для советских радиолокационных станций, а опытные украинские бойцы могут даже уничтожать эти боеприпасы с помощью устаревших систем, если они хорошо изучили траектории их движения.
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