Как и чем ВСУ могли сбить КАБ: действительно ли россияне потеряли важный козырь в войне

Украинские защитники сбили управляемую авиационную бомбу (КАБ). Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, ссылаясь на источники в Силах обороны. По словам журналиста, вражескую бомбу удалось сбить в пригороде Запорожья. Какие детали первого сбития КАБа? Как и чем ВСУ могли сбить КАБ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

КАБ. Фото: из открытых источников

Речь идет исключительно об украинской разработке

Офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV рассказал, что украинские военные нашли способ сбивать российские управляемые авиабомбы. Этому предшествовал длительный период поисков, ведь применять против КАБов традиционные средства ПВО не эффективны.

"Надо было искать новые решения. Именно этим занимались наши инженеры длительное время, предлагая разные варианты противодействия, вроде средств РЭБ, которые позволяли уменьшать точность этих средств поражения. Неоднократно обнародовалась информация о наличии у Украины разработок лазерного оружия", – сказал он.

В то же время Храпчинский добавил, что ключевая проблема перехвата любой управляемой авиабомбы заключается в необходимости видеть местонахождение снаряда в режиме реального времени.

"Средство уничтожения должно уметь визуально держать цель. Ведь ни радиолокационная наводка, ни тепловая в этом случае не сработает. Поэтому, на мой взгляд, было предложено комплексное решение, которое позволило за счет средств РЭБ, средств поражения и выявления создать комплексный подход, который позволил нам отработать по такой цели", — добавил специалист.

По словам эксперта, в этом случае речь идет исключительно об украинской разработке. Он добавил, что решение этой задачи было очень сложным в том числе и потому, что оккупанты постоянно мониторят прифронтовую зону.

"Любые средства, вроде малых средств ПВО, очень сложно использовать (недалеко от линии фронта – ред.), ведь враг очень активно работает по этим средствам", – отметил Храпчинский.

Во многом успех зависит от опыта наших бойцов

Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире "24 Канала" рассказал, что одним из перспективных направлений является использование мобильных ракетных комплексов, которые могут эффективно перехватывать КАБ. Кроме того, предположение, что к уничтожению бомбы могла быть привлечена советская зенитная установка ЗУ-23-2.

При этом эксперт подчеркнул, что во многом успех зависит от опыта наших бойцов и их способности точно определять траекторию движения целей.

"Постепенно осваиваем все типы новейшего вооружения, которые могут сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также КАБ", — подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что для максимальной эффективности следует применять комплексный подход, включающий удары по аэродромам, уничтожение складов горючего и самолетов.

По словам эксперта, обнаружение КАБ не является сложной задачей даже для советских радиолокационных станций, а опытные украинские бойцы могут даже уничтожать эти боеприпасы с помощью устаревших систем, если они хорошо изучили траектории их движения.

"Можно сбивать и другими средствами, но это уже зависит от искусства воинов. Они видят, как КАБ летят, уже неоднократно пристреливались, поэтому могут это делать теми или иными средствами, и не обязательно советскими", – пояснил Николай Маломуж.

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