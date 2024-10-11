Настоящий ад: уничтожена вражеская техника и личный состав оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные продолжают давать достойный отпор оккупантам. На Харьковском фронте бойцы уничтожили вражескую технику и личный состав оккупантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки "Харьков".



Скриншот видео уничтожения оккупантов

“Уничтожена бронированная техника и личный состав оккупантов. Таков результат за последнюю неделю боевой работы на харьковском фронте экипажей FPV-дронов сводного подразделения 153-й ОМБр”, — говорится в сообщении.

В группировке отметили, что несколько дней подряд бойцы РУБпАК устраивали врагу настоящий ад.

“Штурмовые действия противника стоили ему более двух десятков раненых и убитых. А враждебная попытка применить танки для поддержки российской пехоты завершилась тем, что операторы ударных дронов сожгли броню войск РФ”, — сообщили в ОТУ "Харьков".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вражеские войска не оставляют попыток оккупации новых территорий Украины и имеют определенные успехи. Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке которой сообщили о продвижении врага на некоторых направлениях.

По состоянию на 10 октября, по данным DeepState, российская армия захватила четыре населенных пункта. По информации украинского военного паблика, речь идет о трех населенных пунктах на Покровском направлении — Красном Яру, Николаевке (севернее Красного Яра), Крутом Яру (южнее Красного Яра), — а также о Мясожаровке (Купянское направление). Подробнее о ситуации на линии боевого столкновения читайте по ссылке.



