logo

BTC/USD

61465.53

ETH/USD

3380.49

LTC/USD

71.54

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Насколько реалистичен план Трампа: почему Путин спешит с победами на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Насколько реалистичен план Трампа: почему Путин спешит с победами на фронте

В новом плане Трампа по войне в Украине, на самом деле, нет ничего нового, считает политолог Максим Яли

25 июня 2024, 14:43
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

План Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны на самом деле не несёт в себе ничего нового, о нем политик уже заявлял не раз, говорит политолог Максим Яли. По его мнению, этот план вряд ли будет изменен, если Трам получит победу на президентских выборах в США.

Насколько реалистичен план Трампа: почему Путин спешит с победами на фронте

Дональд Трамп

"Соответственно Россия и спешит захватить территории Донецкой и Луганской областей. Все, что происходит в Харьковской области — это маневр по отвлечению резервов ЗСУ, чтобы быстрее решить главные задачи. Ну и для дальнейшего торга территориями", — считает политолог.

Поэтому, по его мнению, главная задача сейчас — сохранить контроль над территориями в Донецкой области, чтобы не позволить врагу приблизиться к Днепру.

"Дальше будут два варианта: либо Путин согласится на "заморозку" по линии разграничения, либо Украина начнёт получать вооружения не по "чайной ложечке". Рычагов давления на Зеленского у Трампа достаточно. И он уже продемонстрировал зимой-весной в Конгрессе, что будет, если Зеленский не согласится на предложенные Трампом условия перемирия", — утверждает Яли.

По его мнению, ни о каком мирном договоре речи не может быть в принципе. Он считает, что речь идет о "заморозке" на четыре года до следующих выборов в США.

"Ну а там уже будет зависеть от того, насколько удачно мы воспользуемся предоставленной паузой для подготовки к возможной новой фазе войны. Потратим его так же "эффективно", как в 2015-2022 гг. — возможно будет новая "горячая" фаза. Если укрепим обороноспособность и проведём необходимые реформы и выйдем на финишную прямую по переговорам по вступлению в ЕС — новой фазы войны скорее всего удастся избежать", — говорит Яли.

То есть, подчеркивает политолог, дальше все будет зависеть в основном от нас и какие уроки мы вынесем из войны 2014-2025 гг.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о плане Трампа по остановке войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02xjTBzxjTeoo4Z88d39NPotAZdSoTdZLdNeJpUSywjShqNYbJVhUZtjTWLmdRpy2Yl&id=100004292079149
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости