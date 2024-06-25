Насколько реалистичен план Трампа: почему Путин спешит с победами на фронте

План Дональда
Трампа по урегулированию российско-украинской войны на самом деле не несёт в
себе ничего нового, о нем политик уже заявлял не раз, говорит политолог Максим
Яли. По его мнению, этот план вряд ли будет изменен, если Трам получит победу
на президентских выборах в США.
Дональд Трамп
"Соответственно Россия
и спешит захватить территории Донецкой и Луганской областей. Все, что
происходит в Харьковской области — это маневр по отвлечению резервов ЗСУ, чтобы
быстрее решить главные задачи. Ну и для дальнейшего торга территориями", —
считает политолог.
Поэтому, по его
мнению, главная задача сейчас — сохранить контроль над территориями в Донецкой
области, чтобы не позволить врагу приблизиться к Днепру.
"Дальше будут два
варианта: либо Путин согласится на "заморозку" по линии
разграничения, либо Украина начнёт получать вооружения не по "чайной
ложечке". Рычагов давления на Зеленского у Трампа достаточно. И он уже
продемонстрировал зимой-весной в Конгрессе, что будет, если Зеленский не
согласится на предложенные Трампом условия перемирия", — утверждает Яли.
По его мнению, ни
о каком мирном договоре речи не может быть в принципе. Он считает, что речь
идет о "заморозке" на четыре года до следующих выборов в США.
"Ну а там уже
будет зависеть от того, насколько удачно мы воспользуемся предоставленной
паузой для подготовки к возможной новой фазе войны. Потратим его так же
"эффективно", как в 2015-2022 гг. — возможно будет новая
"горячая" фаза. Если укрепим обороноспособность и проведём
необходимые реформы и выйдем на финишную прямую по переговорам по вступлению в
ЕС — новой фазы войны скорее всего удастся избежать", — говорит Яли.
То есть,
подчеркивает политолог, дальше все будет зависеть в основном от нас и какие
уроки мы вынесем из войны 2014-2025 гг.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о плане Трампа по остановке войны в Украине.
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