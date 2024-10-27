Насилие в Селидово: оккупанты расстреливают мирное население

В украинском городе Селидово Донецкой области российские оккупационные войска прибегают к массовым убийствам мирного населения. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины с позывным "Алексом" через свой Telegram-канал "Офицер".

Мирный город в войне: Селидово страдает от российского насилия

По его словам, после патрулирования территорий города с помощью дронов были обнаружены многочисленные тела в гражданской одежде, разбросанные по частному сектору. Эти районы не были разрушены в боях, что свидетельствует о том, что людей убили после того, как город оказался под контролем оккупантов.

"После облета дронщиками подконтрольных территорий города, особенно частного сектора, были замечены на улицах трупы в гражданской одежде, при том, что данные участки города не пострадали от активных боевых действий, то есть данные убийства совершались уже после взятия под контроль этих территорий противником. Пилоты отмечают , что таких трупов немало по городу", — заявил "Алекс".

Ранее "Комментарии" писали, что российские войска заняли еще один населенный пункт в Донецкой области — село Левадное. Такие данные обнародовали аналитики проекта DeepState. По их словам, враг также активизировался у нескольких других населенных пунктов — Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.

Читайте на портале "Комментарии" — российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.