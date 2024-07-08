Наши воины уже готовы к мести за «Охматдет»: в сети появились первые фото

Как сообщает портал "Комментарии", пока спасатели продолжают искать людей под завалами, а врачи борются за каждую жизнь раненых, военные уже готовы к жестокой мести оккупантам за удар по "Охматдету". Подтверждением тому являются первые фото, появившиеся в соцсети. На них снаряды и беспилотники с надписями "За Охматдет".

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Наши воины уже готовы к мести за "Охматдет". Это вам, выбл*дки, за детей, за людей, за спокойную жизнь", – говорится в одном из сообщений.

Напомним, сегодня в Киеве во время массированного российского обстрела были повреждены жилые дома и детская больница Охматдет.

Реагируя на произошедшее президент Владимир Зеленский отметил, что российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину.

"Различные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница", – написал украинский лидер.

Президент обнародовал фото последствий удара по детской больнице в Киеве. Владимир Зеленский написал, что все службы задействованы, чтобы спасти больше людей.

Стоит отметить, что по состоянию на 15.00 было известно, что страна-агрессор повредила более 50 гражданских объектов, в том числе жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения. Погибли 28 человек. Среди них 11 – на Днепропетровщине. 17 – в Киеве. Об этом сообщает официальный сайт ГСЧС.

Читайте на портале "Комментарии" — специалисты Службы безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыли по этому факту уголовное производство.







