Офицер ВСУ Николай Мельник подверг критике так называемых экспертов, которые рассказывали, что в РФ заканчиваются ракеты.

РФ сохраняет военный потенциал. Фото из открытых источников

" Жаль, что большинство положительных блоггеров удалили свои посты о том, что в "России скоро закончатся ракеты". Желание жить в мечтах само по себе не преступно. Но верить в то, что ты сам придумал для внутренней пропаганды – это глупость", – подчеркнул Николай Мельник.

Как известно, по данным издания Forbes, в месяц Россия производит от 42 до 56 баллистических ракет и 90–115 крылатых дальнобойных ракет. Кроме того, темпы производства Россией дронов Shahed-136 достигают 500 единиц.

"Нас ждут темные времена. Но мы выстоим, чего бы нам это ни стоило", — заявил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президентства Дональда Трампа следует ожидать самых разных неожиданностей, в том числе и очень неприятных для Украины. "От Трампа, например, можно ожидать полной заморозки поддержки Украины, прямых двусторонних переговоров с Владимиром Путиным об окончании войны или договоренностей о линиях разграничения между Украиной и РФ", — считает политолог Виталий Кулик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ остановили наступление российских войск в Курской области, сообщил пресс-секретарь комендатуры ВСУ в Курской области Алексей Дмитрашковский. "Армия РФ пыталась атаковать позиции украинских подразделений с флангов, но эти попытки удалось остановить. Некоторые успехи у россиян все же были: они вошли в один из населенных пунктов и начали бои за другой населенный пункт, но это все", — заявил он.