Нас ставят на убой: военный рассказал шокирующую правду о ситуации на Покровском направлении

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Ткачик Олеся
Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая, более того, она быстро ухудшается, заявил в комментарии Фокусу боец 31-й Отдельной механизированной бригады на условиях анонимности.
Покровск
По его словам, в первую очередь на этом критическом направлении остро не хватает людей.
Кроме того, по его словам, военным не хватает снарядов и техники.
Более того, военный объяснил, почему российские оккупанты так быстро продвигаются. По его словам, якобы всему виной неправильная тактика обороны.
Военный заявил, что враг уже через два дня может добраться до Мирнограда, города, который находится чуть восточнее Покровска и в 16 км от текущей линии фронта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что противник рвется в Покровск и ближний изгиб трассы "Покровск-Константиновка". Именно туда враг бросает резервы без ограничений.
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