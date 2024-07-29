Нас ставят на убой: военный рассказал шокирующую правду о ситуации на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая, более того, она быстро ухудшается, заявил в комментарии Фокусу боец 31-й Отдельной механизированной бригады на условиях анонимности.

Покровск

По его словам, в первую очередь на этом критическом направлении остро не хватает людей.

"Нас осталось очень мало – тех, кто может выйти на позиции. У меня во рту три человека, у других тоже по 3-4", — рассказал боец.

Кроме того, по его словам, военным не хватает снарядов и техники.

"Кроме этого техники вообще нет. Также у нас очень мало снарядов, у противника гораздо больше", – рассказывает боец.

Более того, военный объяснил, почему российские оккупанты так быстро продвигаются. По его словам, якобы всему виной неправильная тактика обороны.

"Командование принимает неправильные решения: неправильно занимаем позиции, нас ставят на убой, как мясо, не дают откатов нормально сделать, чтобы покопать и выставить нормально боевую позицию, отойти не дают. Я проходил обучение в Испании, сержантские курсы командира отделения, и я понимаю как должно быть. Если нас штурмуют, должны быть окопаться, выстроить нормальную оборону и тогда защищаться. вплоть до Покровска, это то, что мне известно. Может где-то и есть, но нам об этом не говорят", — говорит боец.

Военный заявил, что враг уже через два дня может добраться до Мирнограда, города, который находится чуть восточнее Покровска и в 16 км от текущей линии фронта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что противник рвется в Покровск и ближний изгиб трассы "Покровск-Константиновка". Именно туда враг бросает резервы без ограничений.



