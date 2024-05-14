"Нас просто зачищают": в WP пишут, что наступление РФ на Харьковщине хуже вторжения в 2022 году

Новая волна российского наступления в Харьковской области Украины вынудила более 6000 жителей эвакуироваться из Волчанска. Люди пытаются спасти свою жизнь от оккупации – это уже второй раз, когда они вынуждены покидать свои дома. Об этом пишет The Washington Post

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

Авторы материала пишут, что волна переселенцев из Волчанска и окрестных населенных пунктов напоминает первые дни российского вторжения в феврале 2022 года. Но новое наступление армии РФ оказалось еще более жестким, утверждают эвакуированные.

"В течение нескольких дней на Волчанск и соседние приграничные города с самолетов неоднократно сбрасывались российские фугасные бомбы весом по полтонны каждая. Постоянно слышны звуки артиллерийских обстрелов. Слышно, как над головой жужжат врезающиеся в автомобиле беспилотники-камикадзе. Так много всего машины, жилые дома – от сильного дыма трудно дышать", – говорится в материале.

В результате трех дней интенсивных обстрелов Волчанск стал почти безлюдным. До войны в городе проживало около 17 тысяч человек – осталось всего несколько сотен.

Даже пожилые жители, ранее клявшиеся никогда не покидать свои дома, теперь решили эвакуироваться, не в состоянии выдержать полное разрушение, которое поступает на них.

"Вы думаете, им нужны эти села? Там ничего не осталось. Они собираются идти дальше. Они просто зачищают нас, чтобы мы не мешали им в их дальнейших планах", – говорит 73-летняя Валентина Ильенко.

Российские оккупанты достигли северных окраин города, и украинские военные заявили, что направили подкрепление для отражения нападения. Многие эвакуированные боятся, что Россия может осуществить вторую попытку добраться до города Харьков – второго по размеру украинского города.

Харьков уже два года периодически подвергался ракетным обстрелам, но благодаря масштабному украинскому контрнаступлению в сентябре 2022 года силы РФ были вытеснены из большей части северо-восточного региона, включая многие приграничные города, куда Россия сейчас снова напирает. Оккупанты заходя вглубь территории Украины, увеличивают риск того, что Харьков снова окажется в зоне досягаемости российской артиллерии.

"Враг наступает на нас с севера и пытается продвинуться дальше на наши территории. Россияне пытаются занять город Волчанск и взять его под свой контроль, но наши военные пока сдерживают их там, и бои идут абсолютно по всем направлениям", – заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегуб.

Пока американские чиновники с тревогой наблюдают за действиями России, но пока не считают, что Украина стоит на грани значительных территориальных потерь. Вашингтон отметил, что решение России нанести удар сейчас, вероятнее всего, обусловлено осознанием того, что Украина быстро перевооружается благодаря новому финансированию, недавно одобренному Конгрессом после более чем шести месяцев задержки. Россия, вероятно, изучает, как далеко она может продвинуться за это время.