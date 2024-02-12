Нардеп Железняк объяснил, когда начнет действовать новый закон о мобилизации

Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что законопроект №10449 об усилении мобилизации в Украине может быть принят в начале марта, а начнет действовать с апреля 2024 года.



Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

7 февраля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о внесении изменений по мобилизации в Украине. Далее в законопроект будут вносить правки до 21 февраля, за которые будут голосовать народные депутаты.

"Я уверен, что их (правок) будет много. Условно тысяча-две, а это большое количество. Каждая поправка – это две минуты пленарного времени. Условно, тысяча правок умножить на две минуты – это будет 2000 минут, а это значительно больше, чем заседает парламент в одну пленарную неделю", — объяснил Железняк.

Таким образом, народный депутат ожидает, что законопроект об усилении мобилизации будет во второй раз проголосован в Верховной Раде до конца февраля, а подписанный президентом Украины будет уже в марте. Таким образом, законопроект вступит в действие в начале апреля.

Вместе с тем, это лишь предварительная оценка, которая будет зависеть от голосования в Верховной Раде.

Кроме того, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха отметил, что парламентарии обсуждают механизм, с которым можно будет получить бронирование работников от мобилизации за определенную сумму денег. По словам депутата, таким образом, бюджет может получить 200-500 млрд гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный скончался спустя 9 дней после мобилизации. В ТЦК объяснили ситуацию.

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