Нардеп: Украина, как многие и предсказывали, становится могильником российской империи

Стремительно утрачивая сферы влияния россия уверенно шагает к лишению статуса даже регионального лидера. Никогда еще российская империя не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас при пути. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook нардеп, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Да только за последнее время он уже потерял для России южный Кавказ, перешедший в сферу влияния Турции, и Центральную Азию, влияние в которой делят между собой та же Турция и Китай. На очереди Сирия, где усилились позиции Анкары и Тегерана, а также Беларусь, где Лукашенко всеми силами пытается дрейфануть подальше от неудачника-путина и еще больше сблизиться с Китаем и Европой. А буквально на днях в результате столкновений между Арменией и Азербайджаном, а также Таджикистаном и Кыргызстаном было окончательно похоронено ОДКБ, которое десятилетиями перестраивало "большой геостратег", — отметил политик.

Он добавляет, что "успехи" путина не могли не сказаться и на отношении к нему со стороны "заклятых друзей". Так, на саммите ШОС его поочередно заставили ждать президенты Индии, Турции, Азербайджана, Ирана и Кыргызстана. Главными же действующими лицами естественно стали Эрдоган и Си Цзинпин. Фактически, Путин указали, во-первых, что недовольны его политикой и войной, которую он развязал и создал для всех проблемы. Во-вторых, таким образом скорректировали его место в иерархии по результатам т.н. "сво".

"Начав свой "поход против Запада" и войну в Украине для расширения сферы влияния пути потерял даже то, что имел. Украина, как многие и предсказывала, становится могильником российской империи. Живой из украинского капкана она уже не выберется...", – отметил Чернев.

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