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Кравцев Сергей
Стремительно утрачивая сферы влияния россия уверенно шагает к лишению статуса даже регионального лидера. Никогда еще российская империя не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас при пути. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook нардеп, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Он добавляет, что "успехи" путина не могли не сказаться и на отношении к нему со стороны "заклятых друзей". Так, на саммите ШОС его поочередно заставили ждать президенты Индии, Турции, Азербайджана, Ирана и Кыргызстана. Главными же действующими лицами естественно стали Эрдоган и Си Цзинпин. Фактически, Путин указали, во-первых, что недовольны его политикой и войной, которую он развязал и создал для всех проблемы. Во-вторых, таким образом скорректировали его место в иерархии по результатам т.н. "сво".
Читайте на портале "Комментарии" – в Бундесвере выступили против продолжения поставок военной помощи в Украину.
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