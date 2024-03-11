Нардеп рассказал, кто может претендовать на бронирование от мобилизации

Кабинет Министров Украины рассматривает нововведения, которые могут кардинально изменить принципы мобилизации граждан. Согласно информации, обнародованной народным депутатом от "Европейской Солидарности" Алексеем Гончаренко в Telegram, новые правила предусматривают отсрочку от мобилизации для лиц, чья официальная зарплата превышает 35 тысяч гривен.

Бронирование от мобилизации получат все работники с зарплатой от 35 тысяч гривен

Без дополнительных условий право на бронирование от мобилизации получат не только высокопоставленные чиновники категории "А", но и работники ключевых секторов экономики: оборонно-промышленного комплекса, Нацполиции, топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

Кроме этого, новые правила позволят избежать призыва лицам, чей доход отвечает установленным критериям: заработная плата от 35 тысяч гривен, уплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) свыше 6,3 тысяч гривен, и единого социального взноса (ЕСВ) свыше 7,7 тысячи гривен. Указанная норма также касается сотрудников ИТ-сектора, которые являются резидентами "Действие сети" и отвечают указанным финансовым условиям.

Алексей Гончаренко критически отозвался об этом предложении, называя его "социальным дарвинизмом" и указывая на несправедливость такого подхода.

“Подобное решение уже выносилось на обсуждение с ОП месяц назад. Но тогда его завернули именно по критике нормы о зарплате от 35 000 грн. В таком виде подход можно назвать социальным дарвинизмом. По этой логике: чиновники и богачи не должны рисковать жизнью”, — отметил нардеп.



Такое решение уже прошло обсуждение месяц назад, но было отклонено именно из-за критики указанной нормы.

В обществе эта новость воспринимается со смешанными чувствами. С одной стороны, такие меры могут быть ориентированы на сохранение ключевых профессионалов для экономики страны. С другой стороны, они рождают дискуссии о равенстве и справедливости мобилизационного процесса.

Напомним также, что в дискуссии о возможности и целесообразности отправления народных депутатов Украины на фронт приобрели новое развитие. Несмотря на разгоряченные дебаты в обществе и медиа, фактическое влияние мобилизации депутатов на ход боевых действий остается под большим вопросом.