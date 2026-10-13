Нардеп ошеломил заявлением: ради чего украинцев ведут на смерть

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Кречмаровская Наталия
Вопросы путей завершения войны в Украине обсуждают фактически с начала полномасштабного вторжения. На пятом году войны есть немало предложений, призывов и предостережений — от определенных уступок и договоренностей, которые часть общества считает капитуляцией, и возвращения нейтрального статуса до полного развала России и только потом — деоккупации всех украинских территорий.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народные депутаты Алексей Гончаренко и Марьяна Безуглая провели дебаты по поводу войны в Украине. Нардеп Гончаренко отметил, что с ним боятся дебатов все.
По его словам, эта группа мыслит, относительно войны вот так: ИЛИ МЫ, ИЛИ ОНИ.
По его словам, все эти вещи важны, но они лучше достигаются, "когда ты жив и твоя страна существует. И когда твоих граждан не воруют на улицах их городов".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Гончаренко объяснил, почему Украина теряет союзников и в чем ошибка президента Зеленского.