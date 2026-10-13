Нардеп ошеломил заявлением: ради чего украинцев ведут на смерть

Вопросы путей завершения войны в Украине обсуждают фактически с начала полномасштабного вторжения. На пятом году войны есть немало предложений, призывов и предостережений — от определенных уступок и договоренностей, которые часть общества считает капитуляцией, и возвращения нейтрального статуса до полного развала России и только потом — деоккупации всех украинских территорий.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народные депутаты Алексей Гончаренко и Марьяна Безуглая провели дебаты по поводу войны в Украине. Нардеп Гончаренко отметил, что с ним боятся дебатов все.

"В фейсбуках, на эфирах, в тредсах все кричат, что-то обо мне, а вот в глаза — нет. То оказывается, что они не политики, то вообще не о чем говорить, а то просто не успевают. Но вот Марьяна не боится. К ней можно по-разному относиться, но она достаточно хорошо чувствует ту группу, которую представляет", — отметил политик.

По его словам, эта группа мыслит, относительно войны вот так: ИЛИ МЫ, ИЛИ ОНИ.

"И в том сценарии, который развивается прямо сейчас, это будут ОНИ. То есть все эти люди сознательно (бессознательно) ведут всех нас на смерть за СУБЪЕКТНОСТЬ, МИРОВОЕ УВАЖЕНИЕ, ГЕОПОЛИТИКУ", — пояснил политик.

По его словам, все эти вещи важны, но они лучше достигаются, "когда ты жив и твоя страна существует. И когда твоих граждан не воруют на улицах их городов".

"Но этой группе безразлично на граждан, они играют на большой шахматной доске))) Куда им к нам?", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Гончаренко объяснил, почему Украина теряет союзников и в чем ошибка президента Зеленского.



