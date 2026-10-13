Нардеп приголомшив заявою: заради чого українців ведуть на смерть

Питання шляхів завершення війни в Україні обговорюють фактично від початку повномасштабного вторгнення. На п’ятому році війни є чимало пропозицій, закликів та пересторог — від певних поступок та домовленостей, які частина суспільства вважає капітуляцією, та повернення нейтрального статусу, до повного розвалу Росії і лише потім — деокупації всіх українських територій.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народні депутати Олексій Гончаренко та Мар’яна Безугла провели дебати щодо війни в Україні. Нардеп Гончаренко зазначив, що з ним бояться дебатів всі.

“У фейсбуках, на ефірах, у тредсах всі кричать, щось про мене, а от в очі — ні. То виявляється, що вони не політики, то взагалі немає про що говорити, а то просто не встигають. Але от Марʼяна не боїться. До неї можна по різному ставитися, але вона досить добре відчуває ту групу, яку представляє”, — зауважив політик.

За його словами, ця група мислить що війни ось так: АБО МИ, АБО ВОНИ.

“І в тому сценарію, який розвивається прямо зараз, це будуть ВОНИ. Тобто всі ці люди свідомо (несвідомо) ведуть всіх нас на смерть за СУБʼЄКТНІСТЬ, СВІТОВУ ПОВАГУ, ГЕОПОЛІТИКУ”, — пояснив політик.

За його словами, всі ці речі важливі, але вони краще досягаються, “коли ти живий і твоя країна існує. І коли твоїх громадян не крадуть на вулицях їх міст”.

“Але цій групі байдуже на громадян, вони грають на великій шаховій дошці))) Куди їм до нас?”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат Гончаренко пояснив, чому Україна втрачає союзників і в чому помилка президента Зеленського.



