Нардеп приголомшив заявою: заради чого українців ведуть на смерть

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Кречмаровская Наталия
Питання шляхів завершення війни в Україні обговорюють фактично від початку повномасштабного вторгнення. На п’ятому році війни є чимало пропозицій, закликів та пересторог — від певних поступок та домовленостей, які частина суспільства вважає капітуляцією, та повернення нейтрального статусу, до повного розвалу Росії і лише потім — деокупації всіх українських територій.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народні депутати Олексій Гончаренко та Мар’яна Безугла провели дебати щодо війни в Україні. Нардеп Гончаренко зазначив, що з ним бояться дебатів всі.
За його словами, ця група мислить що війни ось так: АБО МИ, АБО ВОНИ.
За його словами, всі ці речі важливі, але вони краще досягаються, “коли ти живий і твоя країна існує. І коли твоїх громадян не крадуть на вулицях їх міст”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат Гончаренко пояснив, чому Україна втрачає союзників і в чому помилка президента Зеленського.