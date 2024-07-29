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Нардеп: готовится увольнение одного из наиболее авторитетных руководителей в ВСУ

Якобы готовится увольнение Эмиля Ишкулова из-за несогласия с «нереалистическими» задачами Сырского

сегодня, 12:15
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Ткачик Олеся

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что в войсках распространяется информация о подготовке к снятию командира 80-й бригады десантно-штурмовых войск (ДШВ) Эмиля Ишкулова, одного из наиболее авторитетных руководителей в ВСУ.

Нардеп: готовится увольнение одного из наиболее авторитетных руководителей в ВСУ

Эмиль Ишкулов

"Снимают его по несогласию с нереалистичными задачами Сырского. Но это не все: чтобы сломить и интегрировать ДШВ в пехоту, сейчас Сырский делает следующее: руководящий состав бригад выводят из коллективов и отправляют по одному в сухопутные бригады, нарушая постоянство команд и ломая волю", — рассказала нардеп.

Кроме того, по ее словам, корпус ДШВ переименовали в корпус быстрого реагирования и подчинили направлению главка Сырского, чтобы дальше перевести в сухопутные войска.

При этом Безуглая утверждает, что при существенном улучшении мобилизации адекватного укомплектования частей ДШВ не произошло.

"Продолжается истирание в ноль батальонов с ветеранами, опытными сержантами и офицерами, а приоритет пополнения отдается сухопутным войскам. Мало того, мобилизованные отправляются в первую очередь в новые сухопутные "бригады-зомби", о которых я писала неоднократно, а не на пополнение уже существующих боевых бригад. Центр подготовки ДШВ работает на минимуме мощностей, хотя там как раз большинство инструкторов с боевым опытом", — сообщила нардеп.

Несмотря на это, говорит Безуглая, ДШВ, как всегда, отправляют на самые горячие, самые сложные направления. По ее информации, бригады ДШВ планируют превратить в сухопутные штурмовые бригады и ликвидировать ДШВ де-факто как отдельный род войск, бренд и культуру, растворив их в сухопутных войсках.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации на фронте, где враг готовит военный котел.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0uSMY96dZDip14xQMhJofqkn1wFpGp8D4oAhpe4usD5ryzfMGudhxkGNPbnL4NSQLl
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