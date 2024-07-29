Нардеп: готовится увольнение одного из наиболее авторитетных руководителей в ВСУ

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Ткачик Олеся
Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что в войсках распространяется информация о подготовке к снятию командира 80-й бригады десантно-штурмовых войск (ДШВ) Эмиля Ишкулова, одного из наиболее авторитетных руководителей в ВСУ.
Эмиль Ишкулов
Кроме того, по ее словам, корпус ДШВ переименовали в корпус быстрого реагирования и подчинили направлению главка Сырского, чтобы дальше перевести в сухопутные войска.
При этом Безуглая утверждает, что при существенном улучшении мобилизации адекватного укомплектования частей ДШВ не произошло.
Несмотря на это, говорит Безуглая, ДШВ, как всегда, отправляют на самые горячие, самые сложные направления. По ее информации, бригады ДШВ планируют превратить в сухопутные штурмовые бригады и ликвидировать ДШВ де-факто как отдельный род войск, бренд и культуру, растворив их в сухопутных войсках.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации на фронте, где враг готовит военный котел.
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