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Slava Kot
Народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что "надо становиться взрослее" и США помогает Украине не просто так. По его словам, Украине за помощь США придется заплатить в будущем войнами на стороне американцев.
Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в социальных сетях рассказал, что США в войне в Украине играют решающую роль, ведь их помощь Украине "ключевая". Однако, по его словам, такая помощь не будет бесплатной и Украине придется поддерживать американцев в будущих войнах.
Гончаренко называет Украину "очень сильной страной", воюющей против второй армии мира. Однако отмечает, что без помощи США Украина могла проиграть войну против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне заявили, что в Украине сложная ситуация на поле боя особенно в Харьковской области, где российские силы пошли в наступление. По словам спикера Минобороны США генерала Патрика Райдера, частично в потерях и активности россиян виноваты американцы, которые не принимали решения об отправке Украине помощи.
Также "Комментарии" писали, что в США признали свою ошибку, призвавшую к ухудшению ситуации в войне в Украине.
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Ігор
сегодня, 13:13
Дурниці регіонала! Навіть Південна Корея так не розплачувалась хоч американці на її території воювали. Навпаки Південна Корея стала великим конкурентом США.