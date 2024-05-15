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Нардеп Гончаренко рассказал, как Украина будет расплачиваться за помощь США

Украина будет воевать в будущих войнах на стороне США, чтобы расплатиться за помощь, заявил нардеп Гончаренко.

сегодня, 13:52
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что "надо становиться взрослее" и США помогает Украине не просто так. По его словам, Украине за помощь США придется заплатить в будущем войнами на стороне американцев.

Нардеп Гончаренко рассказал, как Украина будет расплачиваться за помощь США

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в социальных сетях рассказал, что США в войне в Украине играют решающую роль, ведь их помощь Украине "ключевая". Однако, по его словам, такая помощь не будет бесплатной и Украине придется поддерживать американцев в будущих войнах.

"Чтобы все это понимали – нам не помогают просто так. Нам за все это придется заплатить. Скорее всего, участием в будущих войнах на стороне США… Надо становиться взрослее. Ситуация такая какая есть", — пишет нардеп.

Гончаренко называет Украину "очень сильной страной", воюющей против второй армии мира. Однако отмечает, что без помощи США Украина могла проиграть войну против России.

"Ну открою вам небольшую тайну. Без США Украина упала бы. У нас нет денег, ресурсов, оружия и разведки. По сути, помощь США – ключевая для нас", – добавляет Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне заявили, что в Украине сложная ситуация на поле боя особенно в Харьковской области, где российские силы пошли в наступление. По словам спикера Минобороны США генерала Патрика Райдера, частично в потерях и активности россиян виноваты американцы, которые не принимали решения об отправке Украине помощи.

Также "Комментарии" писали, что в США признали свою ошибку, призвавшую к ухудшению ситуации в войне в Украине.



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