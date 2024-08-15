На аэродроме недалеко от Курска заметно увеличилось количество боевых вертолетов. Это стало известно из спутниковых снимков, которые опубликовало издание Sky News. Если в июле там было всего два вертолета, то сейчас их количество возросло до четырнадцати, включая три вертолета Ка-52 "Аллигатор". Эксперт из Британии Джастин Бронк считает, что это может быть признаком подготовки к усиленной военной активности в этом районе.

Напряжение возле Курска: Россия наращивает военное присутствие

"Наблюдается значительное увеличение количества вертолетов: с двух вертолетов Ми-24/35 или Ми-8/17 в июле до четырнадцати вертолетов в августе, включая, возможно, три вертолета Ка-52 "Аллигатор", — рассказал в комментарии изданию сотрудник Королевского института оборонных исследований Британии Джастин Бронк.

По спутниковым данным, на аэродроме также обнаружили четыре истребителя. Это усиливает предположения о том, что Россия готовится к возможной военной эскалации в ответ на действия Украины вблизи Курской области.

Однако качество спутниковых снимков не позволяет точно определить, какие именно вертолеты присутствуют на аэродроме. Из-за этого сложно полностью анализировать ситуацию.

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