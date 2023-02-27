Глава ООН указывает на массовые нарушения прав человека в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил российскую агрессию в Украине на 52-й сессии Совета по правам человека, отметив, что вторжение России повлекло наибольшие нарушения прав человека в наше время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на выступление Гутерреша.

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото из открытых источников

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил на заседании Совета ООН по правам человека рассказал, что состоялось по случаю 75-летия Всеобщей декларации прав человека в Женеве. В ходе речи Гутерреш осудил российскую агрессию и перечислил некоторые преступления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Российское вторжение в Украину повлекло за собой самые массовые нарушения прав человека, с которыми мы живем сегодня. Управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев связанного с конфликтом сексуального насилия над мужчинами, женщинами и девушками", — сказал глава ООН.

Гутерреш отметил, что Россия наносит страдание многим жителям Украины своими нападениями на мирных граждан. Кроме того, глава ООН рассказал, что происходило нарушение международного права в отношении военнопленных и случаев незаконного задержания гражданских лиц со стороны российских военнослужащих.

Во время выступления он призвал правительства и международные учреждения уважать права человека, ведь, по его словам, некоторые страны часто злоупотребляют этим понятием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда назвала главного врага РФ. Как оказалось – это не Украина.

Также "Комментарии" писали о пяти сценариях, согласно которым закончится война в Украине. Среди которых есть российский или украинский прорыв и вариант замороженного конфликта.