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Глава ООН указывает на массовые нарушения прав человека в Украине

Антониу Гутерреш считает, что российские военные создали самые большие нарушения прав людей за последние годы.

сегодня, 12:56
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Автор:

Slava Kot

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил российскую агрессию в Украине на 52-й сессии Совета по правам человека, отметив, что вторжение России повлекло наибольшие нарушения прав человека в наше время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на выступление Гутерреша.

Глава ООН указывает на массовые нарушения прав человека в Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото из открытых источников

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил на заседании Совета ООН по правам человека рассказал, что состоялось по случаю 75-летия Всеобщей декларации прав человека в Женеве. В ходе речи Гутерреш осудил российскую агрессию и перечислил некоторые преступления.


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"Российское вторжение в Украину повлекло за собой самые массовые нарушения прав человека, с которыми мы живем сегодня. Управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало десятки случаев связанного с конфликтом сексуального насилия над мужчинами, женщинами и девушками", — сказал глава ООН.

Гутерреш отметил, что Россия наносит страдание многим жителям Украины своими нападениями на мирных граждан. Кроме того, глава ООН рассказал, что происходило нарушение международного права в отношении военнопленных и случаев незаконного задержания гражданских лиц со стороны российских военнослужащих.

Во время выступления он призвал правительства и международные учреждения уважать права человека, ведь, по его словам, некоторые страны часто злоупотребляют этим понятием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда назвала главного врага РФ. Как оказалось – это не Украина.

Также "Комментарии" писали о пяти сценариях, согласно которым закончится война в Украине. Среди которых есть российский или украинский прорыв и вариант замороженного конфликта.



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Источник: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2023-02-27/un-secretary-generals-remarks-the-52nd-session-of-the-human-rights-council-delivered
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