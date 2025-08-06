Если Россия откроет второй фронт и начнет военные действия против Европы, это может сыграть в интересах Украины. Об этом в интервью для "Главреда" рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Он отметил, что Запад несет ответственность за нынешнюю ситуацию и возможные дальнейшие конфликты.

"Бесхребетность, аморфность и слабость современной европейской и американской дипломатии привели к появлению таких лидеров, как Путин, Ким Чен Ын, Мадуро и Лукашенко. Все это — результат ошибок западного цивилизованного мира. Поэтому возможное вторжение РФ в Европу закономерно", — пояснил Коваленко.

По его словам, Запад долгое время позволял Путину совершать преступления в других странах и фактически поддерживал их дистанционно.

Коваленко напомнил, что после вторжения России в Украину в 2014 году, западные оборонные компании прекратили сотрудничество с Киевом. Россия продолжала получать помощь: французская OCEA Group поставляла безэкипажные катера для военно-морского флота, а Германия — двигатели и оборудование для этих катеров. Украина же оставалась без доступа к технологиям и не могла модернизировать свои ударные вертолеты Ми-24.

"По моему мнению, то, что произойдет, будет нам на пользу. Во-первых, Россия распределит свои ресурсы между Украиной и Европой, а во-вторых, европейцы, возможно, наконец-то начнут действовать. Я уверен, что Россия в конце концов потерпит поражение в Европе — это станет ее полным фиаско, истощает ее эксперт".

Как уже писали "Комментарии", Дональд Трамп продолжает угрожать Владимиру Путину санкциями из-за отсутствия стремления Кремля завершить войну в Украине. Россия продолжает атаковать украинские города, хотя президент США настаивает на прекращении боевых действий.