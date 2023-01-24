Нападение на Беларусь: Зеленский ответил на обвинения Лукашенко

Украинский президент отреагировал на слова Лукашенко о том, что Украина якобы предлагает Беларуси заключить " пакт о ненападении ", но "продолжает готовить боевиков и экстремистов". Глава государства заявил, что наша страна не собиралась и не собирается нападать на Белоруссию. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает Интерфакс-Украина .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. Для нас очень важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и не вступила, несмотря на влияние кого-либо, в эту совершенно позорную войну", — заявил президент Зеленский

По мнению Владимира Зеленского, большинство белорусов, включая военнослужащих, не хотят нападать и идти с оружием на Украину, чего нельзя сказать о российских военных.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко уверяет , что Украина предлагает подписать "пакт о ненападении". Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад по-прежнему строит свои планы по провокациям в Беларуси, и якобы потому на полигонах в Украине проходят подготовку "боевики и экстремисты", хотя сама Украина, мол, предлагает "пакт о ненападении". Белорусский диктатор в своем стиле заявил, что белорусский народ должен его благодарить за то, что он не допустил повторения украинского сценария в Беларуси. Также Лукашенко подчеркнул, что не допустит повторения в 2020 году, когда тысячи людей вышли с протестами в Белоруссии. Происходящее сегодня в Украине Лукашенко связал с протестами в самой Белоруссии, которые состоялись в 2020 году.

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