Украинские власти и ВСУ имеют право самостоятельно принимать решение, где и в каких обстоятельствах применять вооружение, переданное западными союзниками. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Важно отметить, что решения о том, как применять западную военную технику и где применять, — эти решения принимать исключительно украинцам. Они должны решать, как лучше всего защищать свою страну, как лучше всего вернуть земли. Мы оставляем это исключительно на их усмотрение, тут наше влияние на ситуацию может быть лишь консультационным", — заявил Блинкен.

Он уточнил, США не собираются "поощрять" нанесение ударов украинской армии по территории России и не поддерживают подобные атаки. При этом госсекретарь уточнил, что окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за украинским руководством. Только украинские командиры, которые непосредственно принимают важные решения на поле боя лучше всего знаю, где и при каких обстоятельствах максимально эффективно применить то или иное оружие.

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Также издание "Комментарии" сообщало — после того, как Киев не дождался позитивного для себя решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна, поддержка американского народа не пошатнулась. Так считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, уверяя, что сейчас Киев ведет переговоры со всеми представителями Конгресса, добиваясь, чтобы подобных решений больше не повторилось. Между тем, со стороны политиков-республиканцев идут меседжи в стиле – надо больше внимания внутриамериканским проблемам, а не Украине. А тут еще и известный американский миллиардер, владелец соцсети X и компании Tesla Илон Маск делает язвительные выпады в адрес украинского руководства. И хоть Белый дом обещает продолжать поддержку, а у Пентагона якобы осталось еще более 5 млрд долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины, проблемы – налицо. Что срочно должно делать наше высшее военно-политическое руководство, чтобы исправить ситуацию? Следует ли ожидать в ближайшее время каких-то радикальных шагов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



