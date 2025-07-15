Намек на окончание войны: с чем очень сильно спешит РФ на оккупированных территориях

Путинский режим усиливает давление на жителей оккупированных территорий в попытке ускорить процесс паспортизации. Фактически, пока Кремль контролирует захваченные силой территории, он пытается навязать людям российское гражданство, чтобы потом представить это как невозможность ухода из оккупированных территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Паспортизация на оккупированных территориях. Фото: из открытых источников

"Российские оккупационные власти усиливают давление на жителей оккупированных территорий, требуя перерегистрировать SIM-карты с использованием российских документов, чтобы ускорить процесс паспортизации и усилить контроль над сетями связи", — отмечают аналитики.

Оккупанты предпринимают шаги для дистанционной регистрации как можно большего количества SIM-карт. Крайним сроком установлено 1 ноября.

По данным аналитиков, также оккупанты устанавливают спутниковые антенны "Русский мир", чтобы укрепить контроль над информационным пространством и изолировать территории от всех источников новостей, кроме пророссийских.

Кроме того, Россия продолжает попытки внедрить "патриотические" учебные программы в школах на оккупированных территориях, пытаясь "русифицировать" украинских детей и молодежь. Учители получают инструкции о том, как рассказывать учащимся о Второй мировой войне, советских ветеранах и прочем.

"Россия использует мифологию Великой Отечественной войны как средство искоренения украинской исторической и социокультурной идентичности на оккупированных территориях. Русификация школ требует постоянного контроля со стороны российских чиновников", — добавили в ISW.

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