Намек на долгую войну: главный нюанс плана поддержки Украины, который согласовали на "Рамштайне"

Как передает портал "Комментарии", союзники в рамках формата "Рамштайн" согласовали планы поддержки Украины. И пока одни пытаются разобраться, чем именно Запад готов дальше поддерживать Украину, учитывает непонятную позицию будущей администрации США, другие обращают внимание, что план развития обороноспособности Украины будет действовать не на протяжении 2025 года и даже не до 2026 года, а вплоть до 2027 года. Все это контрастирует с разговорами о скорых переговорах и мире в Украине.

Контактная группа "Рамштайн". Фото: из открытых источников

США уже опубликовали совместное заявление лидеров восьми коалиций в рамках "Рамштайна". Союзники Украины, выполняя обязательства от 12 июля 2024 года, согласовали восемь дорожных карт. Они разработаны коалициями для оптимизации усилий по оказанию помощи Украине, поддержки развития надежной обороны и способности сдерживания, а также содействию взаимодействия Украины с НАТО.

"Эти дорожные карты являются существенным шагом вперед в поддержке Украины нашими странами, информируют о продолжении работы коалиций возможностей, а также посылают важный сигнал спроса оборонной промышленности", — говорится в заявлении.

Отмечается, что страны-партнеры планируют тесно сотрудничать с Украиной, чтобы помочь не только в военное время, но и после него. Это включает пожертвования, закупки, инвестиции и усилия по расширению промышленной базы, в том числе путем привлечения внутреннего производства и возможностей поддержки оборонной промышленности Украины.

"Коалиции также планируют постоянно совершенствовать и интегрировать эти детальные планы для поддержки срочных и долгосрочных потребностей, поскольку Украина защищается от будущей российской агрессии и сдерживает ее", — заявили союзники.

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