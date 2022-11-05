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Нам снова придется торговать с Россией - политик

Немецкий политик высказал мнение о будущих связях с Россией.

сегодня, 23:30
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер говорит, что война заканчивается за столом переговоров, а не на поле боя. Россия всегда будет соседом ЕС, поэтому с ней придется торговать. Такое заявление немецкого политика прозвучало на конференции партии ХДС вблизи Лейпцига.

Нам снова придется торговать с Россией - политик

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Фото: с открытых источников

Политик, получивший критику за свои комментарии по поводу войны в Украине, говорит об экономических связях с РФ.

"Отвращение (от России) не будет решением. Когда эта война закончится, нам снова придется говорить друг с другом, торговать друг с другом", — считает Михаэль Кречмер.

Премьер-министр Саксонии говорит, что чем быстрее закончат стрелять, тем лучше и подчеркивает, что у России нет оправданий за нападение на Украину, которую нужно поддерживать. Своим критикам немецкий политик заявил, что должно всегда быть честное обсуждение между разными позициями.

Немецкие политики имеют тесные экономические связи с Россией, поэтому часто подвергаются критике. Также Германию критиковали союзники, ведь немецкие власти говорили о поставках оружия в Украину, но постоянно их откладывали.

В начале ноября среди граждан Германии прошел опрос, в котором 71% немцев не поддерживают увеличение поставок военной помощи для Украины. 41% — считают, что поддержка Германии достаточна, тогда как 30% проголосовали за вариант, что немецкие власти чрезмерно помогают Украине. Тем не менее 61% жителей Германии уверены, что РФ может напасть на другую страну.

Также "Комментарии" сообщали, что правительство Германии раскритиковало позицию Швейцарии из-за ее постоянной блокировки оружия для Украины. Швейцария накладывает вето на поставку своего вооружения из других стран на нужды Украины.



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Источник: https://businessinsider.com.pl/gospodarka/handel-z-rosja-po-wojnie-wroci-niemiecki-polityk-nie-ma-watpliwosci/srx754v
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