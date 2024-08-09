Налет на Тендровскую косу и операции в Курской области: почему это важно

Украинская разведка сообщила об операции на Тендровской косе, которая стала неожиданностью для оккупантов. Так же неожиданным сало то, что происходит в Курской области. Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы разобраться в важности этих событий.

Налет на Тендровскую косу. Фото: из открытых источников. Фото: из открытых источников

Была уничтожена РЛС, наблюдавшая за ситуацией в Черном море

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона отметил, что операция на Тендровской косе оказывает в первую очередь тактический эффект.

"Это уничтожение техники на важном направлении. Конечно, мы не сможем там рассматривать этот участок нашей территории как падающий плацдарм для продвижения. Но как операция по удачному уничтожению техники и личного состава противника – она может рассматриваться именно на Тендровской косе. Это важно потому, что была уничтожена РЛС, наблюдавшая за ситуацией в Черном море", – объяснил Грабский.

Одной из задач "рейда" может быть оттягивание российских сил

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что от Украины нет официальной информации о "прорыве" в Курской области. Впрочем, эти события имеют перед собой "определенные задачи" и некоторые уже выполнены.

Эксперт считает, что если есть определенные задумки нашего командования, то мы "сегодня-завтра увидим несколько интересных событий".

"На данный момент фактически Украина, Вооруженные силы не признают, что мы сражаемся на территории Курской области. Конечно, о каких-то моментах можно чисто теоретически подумать, для чего эта операция, но я боюсь, что это будет не то, что планируется и что сейчас выполняем", – подчеркнул эксперт.

По его словам, одной из задач "рейда" может быть оттягивание российских сил. Эксперт говорит, что по его неофициальным данным, из-под Северска сегодня ночью часть российских войск ушла".

"По данным нашей разведки, они говорят, что их опрокидывают в Курскую область. За вчера очень мало россияне использовали КАБы, практически их не было на некоторых направлениях. Но вечером они нанесли артиллерийские удары для того, чтобы прикрыть уход этих формирований. Думаю, что по крайней мере, одно задание этот прорыв уже выполнил", – говорит Жирохов.

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