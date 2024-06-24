logo

BTC/USD

60850.84

ETH/USD

3359.08

LTC/USD

70.64

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Накапливают силы: россияне готовятся к прорыву на юге Запорожской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Накапливают силы: россияне готовятся к прорыву на юге Запорожской области

В ближайшее время они начнут активные боевые действия на юге Запорожской области и, возможно, юго-восточной части Донбасса, - предполагает Селезнев.

24 июня 2024, 20:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что российская оккупационная армия наращивает резервы для активизации боевых действий на юге Запорожской области. Об этом сообщил Селезнев в эфире телеканала " Эспрессо ".

Накапливают силы: россияне готовятся к прорыву на юге Запорожской области

Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)

По его словам, россияне активно завозят военное снаряжение и технику в порт Мариуполя, чтобы полностью обеспечить группировку войск на юге. Эксперт отметил, что в ближайшее время можно ожидать активизацию боевых действий в районе Роботино, а также на юго-восточной части Донбасса.

Селезнев добавил, что российские войска пытаются растянуть украинские резервы и ресурсы, осуществляя активные действия на севере Харьковщины. Это часть стратегии, которую, по его словам, требует от своих генералов Владимир Путин. Путин заявил, что готов выходить на переговоры с Украиной, если Киев откажется от Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Однако Селезнев отметил, что даже при таком сценарии Путин не будет соблюдать никакие соглашения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что происходит под Торецком . Народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV подтвердил информацию о том, что оккупанты таки имеют определенные успехи на Торецком направлении.

При этом нардеп утверждает, что враг пытается растянуть силы ВСУ и захватить основные логистические пути. Информацию о том, что оккупанты продвинулись в Торецке, подтвердил в Фейсбуке и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, действительно, в течение нескольких последних суток подразделения врага перешли к активным наступательным действиям и смогли добиться для себя некоторых результатов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости