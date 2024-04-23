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Наиболее защищенный объект на планете. Стало известно, как можно уничтожить Крымский мост

Крымский мост вполне реально уничтожить, заявил в интервью Телеграфу военный эксперт Петр Черник. Правда, по его словам, с этим спешить не стоит, ведь накопление соответствующего вооружения требует времени

23 апреля 2024, 17:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украина может уничтожить Крымский мост, несмотря на то, что противовоздушная оборона оккупантов в аннексированном Крыму наиболее плотная на планете, отмечает Петр Черник. При этом он добавляет, что ни один объект в мире не охраняется таким количеством систем ПВО.

Наиболее защищенный объект на планете. Стало известно, как можно уничтожить Крымский мост

Крымский мост является незаконной конструкцией

Поэтому, считает эксперт, Украина, когда будет готовить атаку на Крымский мост, должна понимать, что часть ракет будет уничтожена врагом еще на подлете к нему.

Кроме того, добавляет Черник, нужно планировать атаку так, чтобы сразу разрушить несколько секций и сделать их непригодными для ремонта. После удачной атаки, считает эксперт, необходимо держать этот участок под полным огневым контролем и уничтожать все, что будет туда приближаться. Только тогда, добавил Черник, операция будет иметь смысл.

При этом военный эксперт рассказал, что для уничтожения Крымского моста следует использовать средства поражения в комплексе. В частности, по его словам, необходимо иметь несколько сотен баллистических ракет, в том числе ATACMS и Storm Shadow. Кроме того, добавил он, необходимы также воздушные дроны.

Вместе с тем, военный эксперт подчеркнул, что при планировании операции по уничтожению Крымского моста не следует торопиться, ведь ее успешность должна быть стопроцентной.

"У нас будет только один шанс, ведь для накопления стольких ракет нужно много времени и средств",
– подчеркнул Черник и добавил, что именно поэтому Силы обороны до сих пор эту "лишнюю конструкцию" не уничтожили.

Кроме того, военный эксперт добавил, что если Силам обороны удастся уничтожить Крымский мост, то оккупанты на фронте почувствуют эту потерю не раньше, чем за шесть месяцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению западных экспертов, Украина может уничтожить Крымский мост в первой половине 2024 года.




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Источник: https://war.telegraf.com.ua/ukr/war-in-ukraine/2024-04-23/5847763-dlya-ostatochnoi-ruynatsii-kerchenskogo-mostu-potribno-minimum-100-raket-viyskoviy-analitik
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