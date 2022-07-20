Находилась в глубоком тылу: в Херсонской области украинские воины уничтожили новейшую российскую РЛС (ФОТО)

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

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Так, по данным СтратКома, во время удара ВСУ по позициям оккупантов в Лазурном (Херсонская область) была уничтожена новейшая российская РЛС.

Сообщается, что 48Я6-К1 "Подлет" — твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового осмотра и выявление воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д.

"ВСУ продолжают отрабатывать объекты ПВО РОА. Но самое интересное, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ", — отмечает СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано фото уничтоженной станции.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Лавров пригрозил Европе настоящей войной и назвал условия Кремля. Глава МИД России считает, что в войне больше всего заинтересованы США, которые активно поставляют Украине вооружение.

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