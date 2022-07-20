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Находилась в глубоком тылу: в Херсонской области украинские воины уничтожили новейшую российскую РЛС (ФОТО)

В Лазурном ВСУ уничтожили РЛС 48Я6-К1 "Подлет"

сегодня, 12:54
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ. 

Находилась в глубоком тылу: в Херсонской области украинские воины уничтожили новейшую российскую РЛС (ФОТО)

ВСУ

Так, по данным СтратКома, во время удара ВСУ по позициям оккупантов в Лазурном (Херсонская область) была уничтожена новейшая российская РЛС. 

Сообщается, что 48Я6-К1 "Подлет" — твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового осмотра и выявление воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д.

"ВСУ продолжают отрабатывать объекты ПВО РОА. Но самое интересное, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ", — отмечает СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано фото уничтоженной станции. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что почему правительству не удалось убедить иностранных партнеров вкладывать деньги в Украину — мнение эксперта. "Лугано" было обречено на провал. 

Читайте также о том, что Китай против США, значит за РФ: о чем говорит новое заявление КНР – в чем угроза для Украины. Китай долгое время не делал резких заявлений относительно российско-украинской войны и вот теперь уже обозначил свою позицию. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Лавров пригрозил Европе настоящей войной и назвал условия Кремля. Глава МИД России считает, что в войне больше всего заинтересованы США, которые активно поставляют Украине вооружение. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Путин показал, кто его союзники: почему это опасно для Украины – какая главная угроза от Ирана. Главная угроза, которая исходит от сотрудничества России и Ирана — это возможность страны-агрессора получить ударные беспилотники, что может серьезно повлиять на ход войны. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom/4417
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