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Надо выживать: когда в Украине может быть создано ядерное оружие

Если речь пойдет о выживании, тогда можно ставить вопрос о создании ядерного оружия

сегодня, 15:41
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Ткачик Олеся

Вопрос создания ядерного оружия может стать актуальным для Украины, если ей откажут во вступлении в НАТО и будут принуждать к капитуляции перед Россией, ведущей агрессивную войну. Такое заявление сделал военный эксперт Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network и заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам в эфире телеканала "Эспрессо".

Надо выживать: когда в Украине может быть создано ядерное оружие

Ядерное оружие Украины

Самусь подчеркнул, что вопрос создания ядерного оружия носит не столько технический, сколько стратегический характер. По его словам, если Украина станет членом НАТО, потребность в таком оружии отпадет.

"Если Украина будет союзником НАТО, а если еще будет приглашена в НАТО, если Украину не будут держать в серой зоне, в этом турбулентном мире — то нам это ядерное оружие не нужно", — подчеркнул Самусь.

Впрочем, ситуация может измениться, если Украину оставят в "буферной зоне" между НАТО и Россией и будут принуждать к территориальным уступкам. В этом случае, по словам Самуся, Киеву придется действовать в собственных национальных интересах.

"Речь идет о выживании, о существовании украинской нации. Тогда вопрос уже не будет стоять, делать ли нам элементарное ядерное оружие или не элементарное оружие. Нам нужно выживать, и тогда нужно действительно будет создавать любые инструменты, которые в условиях, когда мы будем находиться в буферной зоне между НАТО, Западным миром и Россией – нам нужно будет принимать любые меры. И, в этом плане, ядерное оружие является одним из инструментов", — подчеркнул эксперт.

Однако эксперт уточнил, что сейчас у Украины есть все шансы на интеграцию в евроатлантическое пространство, и вопрос создания ядерного оружия не стоит на повестке дня. Он также подчеркнул, что Украина является важным потенциальным партнером для Европы, учитывая ее вклад в европейскую стратегическую автономию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может сделать собственную ядерную бомбу, если США сократят военную помощь. Об этом пишет The Times.




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Источник: https://www.youtube.com/live/GYDFDjtT65M
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