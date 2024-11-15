Надо выживать: когда в Украине может быть создано ядерное оружие

Вопрос создания ядерного оружия может стать актуальным для Украины, если ей откажут во вступлении в НАТО и будут принуждать к капитуляции перед Россией, ведущей агрессивную войну. Такое заявление сделал военный эксперт Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network и заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам в эфире телеканала "Эспрессо".

Ядерное оружие Украины

Самусь подчеркнул, что вопрос создания ядерного оружия носит не столько технический, сколько стратегический характер. По его словам, если Украина станет членом НАТО, потребность в таком оружии отпадет.

"Если Украина будет союзником НАТО, а если еще будет приглашена в НАТО, если Украину не будут держать в серой зоне, в этом турбулентном мире — то нам это ядерное оружие не нужно", — подчеркнул Самусь.

Впрочем, ситуация может измениться, если Украину оставят в "буферной зоне" между НАТО и Россией и будут принуждать к территориальным уступкам. В этом случае, по словам Самуся, Киеву придется действовать в собственных национальных интересах.

"Речь идет о выживании, о существовании украинской нации. Тогда вопрос уже не будет стоять, делать ли нам элементарное ядерное оружие или не элементарное оружие. Нам нужно выживать, и тогда нужно действительно будет создавать любые инструменты, которые в условиях, когда мы будем находиться в буферной зоне между НАТО, Западным миром и Россией – нам нужно будет принимать любые меры. И, в этом плане, ядерное оружие является одним из инструментов", — подчеркнул эксперт.

Однако эксперт уточнил, что сейчас у Украины есть все шансы на интеграцию в евроатлантическое пространство, и вопрос создания ядерного оружия не стоит на повестке дня. Он также подчеркнул, что Украина является важным потенциальным партнером для Европы, учитывая ее вклад в европейскую стратегическую автономию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может сделать собственную ядерную бомбу, если США сократят военную помощь. Об этом пишет The Times.



