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Надо сворачивать оборону: где нужно вывести военных, чтобы сохранить их жизнь

В Угледаре нужно сворачивать оборону и отводить военных на другие линии обороны

сегодня, 12:02
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Ткачик Олеся

Боевые действия в Угледаре не прекращаются, и 72-я бригада ВСУ продолжает защищать эту часть фронта в сложнейших условиях, сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Надо сворачивать оборону: где нужно вывести военных, чтобы сохранить их жизнь

Угледар

При этом эксперт опроверг информацию зарубежных медиа, ранее сообщали об отступлении украинских сил из Угледара. По его словам, подразделения ВСУ остаются на своих позициях, хотя ситуация остается критической. Згурец подчеркнул, что 72-я бригада удерживает фронт, несмотря на попытки врага осуществить фланговое окружение с востока и запада.

Значительной угрозой для наших военных, по словам Згурца, контроль врагом дороги от Богоявленки до Угледара, которая является ключевой для поставки украинских сил.

"Под главными рисками – дорога от Богоявления до Угледара, являющаяся одной из базовых артерий обеспечения нашего плацдарма. Сейчас от Богоявленки до шахт, захваченных в зоне Водяного, более 1 км, что позволяет врагу держать под огневым контролем эту линию обеспечения. Это создает существенные риски для ведения боевых действий нашей бригадой", — подчеркнул эксперт.

Згурец также отметил, что специалисты склоняются к мнению о необходимости отвода украинских подразделений с этого участка фронта.

"Думаю, что риски намного больше, поэтому надо все-таки эту оборону постепенно сворачивать и дальше отодвигаться на другие линии обороны. Это отлично понимает наш Генштаб, но на многих участках фронта, где бы мы ни сталкивались с подобными ситуациями, видим, что наши воины держат оборону до последнего", — подытожил Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг формирует двойное кольцо вокруг Угледара.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-riziki-e-potrokhu-treba-vidsuvatisya-na-inshu-liniyu-oboronu-zgurets-pro-situatsiyu-u-vugledari
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