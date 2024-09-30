Надо сворачивать оборону: где нужно вывести военных, чтобы сохранить их жизнь

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Ткачик Олеся
Боевые действия в Угледаре не прекращаются, и 72-я бригада ВСУ продолжает защищать эту часть фронта в сложнейших условиях, сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Угледар
При этом эксперт опроверг информацию зарубежных медиа, ранее сообщали об отступлении украинских сил из Угледара. По его словам, подразделения ВСУ остаются на своих позициях, хотя ситуация остается критической. Згурец подчеркнул, что 72-я бригада удерживает фронт, несмотря на попытки врага осуществить фланговое окружение с востока и запада.
Значительной угрозой для наших военных, по словам Згурца, контроль врагом дороги от Богоявленки до Угледара, которая является ключевой для поставки украинских сил.
Згурец также отметил, что специалисты склоняются к мнению о необходимости отвода украинских подразделений с этого участка фронта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг формирует двойное кольцо вокруг Угледара.
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