Надо совершить демарш: к каким немедленным действиям призывают Украину в ООН

8 июля после обстрела гражданской инфраструктуры террористическая Россия окончательно перешла все "красные линии", считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Заседание ООН

"Украина должна осуществить демарш и подать официально и в письменном виде полный пакет документов на имя генсека ООН с требованием распространения всем странам — членам организации, против незаконного захвата РФ места в СБ ООН и не участвовать в заседаниях Совета Безопасности ООН, в случае приглашения, и призвать до этого партнеров, являющихся сейчас действующими членами Совбеза, на период председательства РФ до его окончания 31 июля. Это председательство само по себе – импотентность, а скорее окончательный диагноз о смерти Совбеза с российским незаконным участием", – заявил в Фейсбуке Чалый.

По его словам, российский режим не хочет ни одного мира, все их заявления – фейк.

Чалый считает, что, к сожалению, с россиянами договориться невозможно.

Они используют все инструменты тотальной войны против Украины. Только сила может остановить их. И сила должна быть коллективной – партнерские страны должны не только масштабировать и ускорить предоставление вооружений, но и вступить в войну вместе с Украиной. Если они не хотят, чтобы война пришла к ним. Причем сделать это уже в этом году. Дальше будет гораздо сложнее", — заявил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля россияне целенаправленно ударили по детской больнице "Охматдет".

Вместе с тем, в Минобороны страны-агрессора утверждают , что они нанесли массированный ракетный удар исключительно по военным объектам Украины. Там цинично утверждают, что разрушение больницы это результат работы украинской ПВО. Впрочем, эту информацию категорически опровергают аналитики, проанализировавшие видео попадания ракеты в больницу. На нем ясно видно, что ракету не сбивали, и она летит по установленному курсу.

При этом в ВР требуют , чтобы президент Зеленский созвал срочное заседание Совбеза ООН.



