Надежды не оправдались: в США заявили, что 30-дневное прекращение огня в Украине уже невозможно

Не стоит тешить себя иллюзиями. На сегодняшний день 30-дневное прекращение огня в Украине невозможно, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер высказал.

Прекращение огня. Фото: из открытых источников

Волкер уверен, что в какой-то момент даже постоянное прекращение огня станет реальным, однако сейчас, по его словам, "Путин не готов".

"Он не хочет прекращения огня. Он хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Он хочет увидеть, смогут ли его войска достичь чего-то в летнем наступлении. Поэтому он просто не готов к этому", — высказался Курт Волкер.

Однако он полон оптимизма относительно того, что обязательно наступит момент, когда финансовое и военное давление на Россию заставит Путина пойти на уступки.

"Это приведет к тому, что он скажет: "Хорошо, сейчас тот момент, когда мы должны согласиться на прекращение огня". Это может случиться осенью или в следующем году. Я думаю, что, возможно, к концу этого года мы дойдем до этого момента", – отметил Курт Волкер.

Он также считает, что прямые переговоры с Россией сейчас не помогут завершить войну и в принципе вряд ли приведут к какому-либо результату.

По словам Волкера, сегодня всем уже очевидно, что Путин будет и дальше лгать, обманывать и искажать факты – и все должны это видеть. Если Украина и Россия будут сидеть в одной комнате, Россия выйдет после переговоров и публично обвинит Украину во всевозможных вещах, и у людей сложится запутанная картина. Но это почерк Кремля.

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