Надежды на мир в Украине нет: теперь все решит одна встреча

После того, как российский диктатор Владимир Путин фактически проигнорировал переговоры в Стамбуле, отправив в Турции чиновников низкого ранга, и отказался пойти на прекращение огня, надежды на прекращение боевых действий в Украине пошатнулись. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что внимание мирового сообщества сместилось на инициативы, которые обсуждаются в Вашингтоне, в частности о введении новых санкций для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Государственный секретарь Марко Рубио снизил ожидания относительно эффективности будущих переговоров в Стамбуле, заявив, что без личной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом надеяться на прорыв не стоит.

Рубио, который сам отправляется в Стамбул в пятницу, не будет участвовать в основных переговорах. По его словам, США будет представлять другой официальный представитель, "на соответствующем уровне", поскольку Россия направляет лишь помощников низкого звена. Сам Рубио намерен провести отдельные встречи с украинскими дипломатами и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

После встречи глав МИД стран НАТО в Анталии Рубио сказал, что он не верит, что в Стамбуле будет достигнут прорыв, пока президент Трамп не встретится с глазу на глаз с президентом Путиным и не определит свои намерения на будущее.

Его слова перекликаются с заявлениями Трампа, который ранее в четверг отметил, что "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с Путиным.

Авторы публикации подчеркивают, сейчас ключевым вопросом является дата потенциальной встречи между Трампом и Путиным, а также решение президента США относительно нового пакета санкций против РФ. Рубио подчеркнул, что следующие шаги могут быть определены после завершения поездки Трампа на Ближний Восток. Пока ни он, ни Трамп не упоминали о санкциях в последние дни. Но именно встреча американского лидера и российского диктатора может стать отправной точкой в прекращении войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — теперь Путин отыграется по полной: какая участь ждет США в лице Трампа.



