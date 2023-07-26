Над оккупированными территориями нависла еще одна страшная угроза

Над временно оккупированными Россией территориями Юга Украины нависла угроза распространения инфекционных заболеваний, которая может привести к вспышкам опасных заболеваний. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на мелитопольского мэра Ивана Федорова.

Иван Федоров

Среди основных угроз чиновник называет холеру, бешенство и сибирскую язву.

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"Сначала рашисты, роя окопы по всей ВОТ, разрывали скотомогильники. Затем в результате теракта на Каховской ГЭС места захоронения животных в Херсонской области были подтоплены. Теперь на ВОТ срочно начинают вакцинацию животных от сибирской язвы, — пишет Иван Федоров в своем телеграмм-канале. — Есть еще одна опасность, о которой оккпанты пока молчат: жители сообщают о лисицах, которых стали замечать в населенных пунктах, а еще горожане жалуются на стаи бездомных собак. Вместе — это предпосылка для вспышки бешенства".

Кроме того, на оккупированных территориях есть угроза вспышки холеры, вибрионы которой традиционно фиксируются в этом регионе:

— Ну, а о таких "мелочах", как наличие холерного вибриона в воде или возбудителей других болезней, оккупанты даже не упоминают, — отмечает Иван Федоров.

Между тем, президент задержан: произошел государственный мятеж.

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