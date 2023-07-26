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Над оккупированными территориями нависла еще одна страшная угроза

Над временно оккупированными Россией территориями нависла угроза распространения инфекционных заболеваний

сегодня, 19:55
Автор:
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Константин Куликов
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Над временно оккупированными Россией территориями Юга Украины нависла угроза распространения инфекционных заболеваний, которая может привести к вспышкам опасных заболеваний. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на мелитопольского мэра Ивана Федорова.

Над оккупированными территориями нависла еще одна страшная угроза

Иван Федоров

Среди основных угроз чиновник называет холеру, бешенство и сибирскую язву.


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"Сначала рашисты, роя окопы по всей ВОТ, разрывали скотомогильники. Затем в результате теракта на Каховской ГЭС места захоронения животных в Херсонской области были подтоплены. Теперь на ВОТ срочно начинают вакцинацию животных от сибирской язвы, — пишет Иван Федоров в своем телеграмм-канале. — Есть еще одна опасность, о которой оккпанты пока молчат: жители сообщают о лисицах, которых стали замечать в населенных пунктах, а еще горожане жалуются на стаи бездомных собак. Вместе — это предпосылка для вспышки бешенства".

Кроме того, на оккупированных территориях есть угроза вспышки холеры, вибрионы которой традиционно фиксируются в этом регионе:

— Ну, а о таких "мелочах", как наличие холерного вибриона в воде или возбудителей других болезней, оккупанты даже не упоминают, — отмечает Иван Федоров.

Между тем, президент задержан: произошел государственный мятеж.

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