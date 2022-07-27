Над Херсонской областью оккупанты сбили свой вертолет Ка-52

В небе над Херсонщиной ПВО российских захватчиков сбила свой российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российский вертолет Ка-52 (фото из открытых источников)

Украинские защитники назвали такой поступок "жестом доброй воли".

"Русская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но нанесли удар по своим. Возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" "Огонь перепуганных расчетов противовоздушной обороны российских войск",- говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что означает новое заявление Зеленского о сроках завершения войны . Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перед достижением мирного соглашения с РФ должна вернуть захваченные территории. И это может произойти в течение следующих 3-6 недель. Об этом сообщил глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит по итогам встречи с главой Украинского Государства. Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков заявил, президент Украины как лидер любой воюющей страны должен ставить амбициозные цели. Освобождение всей Украины от оккупантов за месяц – полтора – это очень амбициозная цель. Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что даты завершения войны последние пять месяцев называются разными. Что нами, что российской стороной. Судя по всему, апофеоз происходящего ожидается осенью, считает Алексей Голобуцкий. В это время, продолжает он, возможны и пик боевых действий (закрепление войск на определенных этапах), и пик газового шантажа со стороны России. Также будет понятно, работает ли "зерновое соглашение".





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