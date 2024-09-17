Начнутся ли переговоры Украины и РФ в 2025 году: что думают партнеры Киева

Ряд украинских партнеров поддерживают идею о том, чтобы начинать мирные переговоры между Украиной и Россией в 2025 году. Но окончательное решение о таких переговорах должны принимать исключительно украинские власти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Агентство, ссылаясь на свои источники, отмечает, часть партнеров Украины ведет дискуссии, как можно поставить точку в этой войне. И это вызывает в некоторых западных столицах опасения, что украинским защитникам придется опустить оружие еще до того, как вся украинская территория будет освобождена от захватчиков.

Собеседники Bloomberg уточняют, что официальные лица в странах Запада в рамках стратегии на 2025 год начали более серьезно рассматривать завершение войны между Украиной и Россией при помощи переговоров.

Но, в то же время, западные чиновники дали понять, что решение о переговорах будет принимать официальный Киев и давления на президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе нет и не будет.

К таким обсуждением, как пишут авторы материала, привело то, что на поле боя "нет никаких признаков прорыва", а война приближается к очередной зиме. Поэтому некоторые официальные лица начали изучать возможность "выхода из тупика".

Но журналисты обращают внимание, что переговоры о прекращении огня должны будут разрешить ключевую проблему: как сделать Украину неуязвимой для возможного нового нападения России и в то же время не втянуть страны Запада в конфликт.

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Также издание "Комментарии" сообщало – тот, кто в Европе считает, что война в Украине завершится в этом или даже следующем году – далек от реальности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "LRT TELEVISION" сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.



