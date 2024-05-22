logo

BTC/USD

69854.23

ETH/USD

3697.27

LTC/USD

85.83

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Начнут ли приходить украинцам электронные повестки: Лубинец рассказал, чего ждать
commentss НОВОСТИ Все новости

Начнут ли приходить украинцам электронные повестки: Лубинец рассказал, чего ждать

Каждый военнообязанный украинец может обновить свои данные с помощью приложения "Резерв+"

сегодня, 14:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинцам не стоит волноваться, опасаясь установления мобильного приложения "Резерв+" из-за того, что впоследствии можно будет через него получить электронную повестку. Как передает портал "Комментарии", об этом Дмитрий Лубинец заявил у себя в Telegram-канале.

Начнут ли приходить украинцам электронные повестки: Лубинец рассказал, чего ждать

Дмитрий Лубинец. Фото из открытых источников

"Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись — повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше", — отметил Дмитрий Лубинец.

Кроме того, омбудсман рассказал, что военнообязанный, который обновит военно-учетные данные через приложение: не станет "уклонистом"; не должен будет проходить ВВК до отдельного решения ТЦК; сможет получить выписку из реестра "Оберіг" и информацию, которая есть в органах государственной власти; не будет тратить время в очередях в ТЦК; избежит штрафов до 51 тысяч грн; сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты; будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице – вместо принудительной поездки в ТЦК.                                                                                                

Также Лубинец напомнил, что военнообязанные имеют три способа обновления своих данных, а именно: ТЦК и СП; ЦПАП; мобильное приложение "Резерв+".

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли альтернатива усиления мобилизации: какие моменты остаются проблемными.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно о важном изменении в мобилизации: начнет действовать с 18 июля.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости