Начнет ли Китай открытую конфронтацию с Западом из-за войны в Украине

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Slava Kot
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об отношениях Китая между Украиной, Россией и Западом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Corriere della Sera.
Возможна ли конфронтация Китая с США из-за войны в Украине. Фото с открытых источников
Ирина Верещук дала обширное интервью для итальянского журнала Corriere della Sera. Во время разговора украинский министр рассказала об отношениях между Украиной и Китаем, где отметила, что не верит в открытую войну между Западом и азиатской страной.
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Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий считает важным шагом от Си Цзиньпина провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Верещук заявила, что сейчас Украина ожидает подтверждения от Китая.
Также итальянское издание спросило Верещук о визите Путина во временно оккупированный Мариуполь. На это украинский министр сравнила российского диктатора с нацистским лидером Адольфом Гитлером.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что азиатский лидер и конкурент Китая неожиданно прибыл в Украину.
Также "Комментарии" писали о реакции США на приезд китайского лидера к Путину.
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