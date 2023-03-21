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Начнет ли Китай открытую конфронтацию с Западом из-за войны в Украине

Китай все больше склоняется к поддержке России пока не военной, но визит Си Цзиньпина свидетельствует о дальнейшем экономическом и политическом сотрудничестве между странами.

сегодня, 12:15
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Автор:

Slava Kot

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об отношениях Китая между Украиной, Россией и Западом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Начнет ли Китай открытую конфронтацию с Западом из-за войны в Украине

Возможна ли конфронтация Китая с США из-за войны в Украине. Фото с открытых источников

Ирина Верещук дала обширное интервью для итальянского журнала Corriere della Sera. Во время разговора украинский министр рассказала об отношениях между Украиной и Китаем, где отметила, что не верит в открытую войну между Западом и азиатской страной.


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"Китай традиционно проводит внешнюю политику как экспертный игрок. Государство, двигающееся на нескольких уровнях с прагматизмом и сбалансированностью. Я действительно не думаю, что Си Цзиньпин намерен вступать в открытую конфронтацию с Западом, чтобы содействовать сотрудничеству с Россией. Пекин не хочет рисковать экономическими санкциями и новым напряжением", — заявила Верещук.

Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий считает важным шагом от Си Цзиньпина провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Верещук заявила, что сейчас Украина ожидает подтверждения от Китая.

Также итальянское издание спросило Верещук о визите Путина во временно оккупированный Мариуполь. На это украинский министр сравнила российского диктатора с нацистским лидером Адольфом Гитлером.

"Даже Гитлер посещал Мариуполь… в 1941 году, и хорошо вспоминать, где он оказался. Это фотографии, которые только демонстрируют слабость российского президента, он скоро будет вынужден уйти в отставку", – считает Верещук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что азиатский лидер и конкурент Китая неожиданно прибыл в Украину.

Также "Комментарии" писали о реакции США на приезд китайского лидера к Путину.



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Источник: https://video.corriere.it/esteri/irina-vereshchuk-vicepremier-ucraina-la-cina-non-si-scontrera-l-occidente-aiutare-putin/44f34160-c765-11ed-b36c-2a3973ff88c4?refresh_ce
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