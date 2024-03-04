Начался чемпионский раунд. Военный объяснил, почему нельзя сейчас заключать мир с РФ

Когда-то, говорит военный Дмитрий Бабкин, "Минские соглашения" дали Украине время, чтобы провести необходимые реформы в армии и создать саму армию практически с нуля. Однако эти соглашения не прибавили Украине союзников в войне с Россией. Теперь же, считает он, нельзя подписывать с Россией никаких так называемых мирных соглашений.

Война в Украине

"Сейчас ситуация совсем другая! Уверен, если остановимся с активным сопротивлением и что-то мирообразующее подпишем — потеряем территории навсегда",

– говорит военный.

При этом он считает, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно подписать что-нибудь, чтобы получить то, что помогло бы ему "перевести дух". Вместе с тем, считает военный, глава РФ хочет, чтобы Украина "выбросила белое знамя" и отдала ему все захваченные территории.

Эта ситуация опасна тем, считает военный, что при подписании мирных соглашений союзники прекратят поддержку Сил обороны, подчеркнув, что плохой мир все же лучше, чем война.

"Вместо этого снова вернутся к вопросам развития демократии и предотвращению коррупции в Украине. И это хорошо, но сейчас не ко времени, потому что враг не у ворот, а у нас дома и он системно и методично нас массово убивает!"

– говорит Бабкин.

При этом, по его словам, с таким положением дел Украина не сможет получить вожделенное членство в НАТО.

"Для нас, как и для цивилизованного мира, в целом именно сейчас начались "чемпионские раунды", как это называют в боксе. Нам нужно устоять! Союзникам тоже нужно этот путь пройти, потому что, как оказалось, они (даже законодательно) оказались не готовы к таким вызовам",

– отметил военный.

По его словам, если темп боевых действий не упадет – скоро (год-два) все закончится полным милитарным разгромом России на поле боя.

"Пока мы боремся – у нас есть шанс на победу!"

– утверждает Бабкин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в течение последнего времени в информпространстве снова начали поднимать темы так называемых мирных переговоров с РФ. В частности, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что готов предоставить площадку для проведения переговоров между Украиной и РФ.



