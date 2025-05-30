Началось ли уже большое наступление на Харьковщину: что говорят в ВСУ

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Кравцев Сергей
На северном направлении Харьковской области российские войска действуют небольшими штурмовыми группами, пытаясь нащупать слабые места в украинской обороне. Признаков подготовки к полномасштабному наступлению пока не наблюдается. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспильного" сообщил капитан бригады НГУ "Хартия" Алексей Крименюк.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный отметил, враг пытается прорываться с разных направлений, ища слабые места в украинской обороне, однако безуспешно.
Капитан также обратил внимание на активное использование оккупантами мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей, в частности типа "буханка". Эти транспортные средства обычно применяют не для непосредственных атак, а для подвоза личного состава к позициям.
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В мае вражеская армия захватывала в среднем 14 км каждый день, сообщает New York Times.
Большинство новых захваченных территорий в Донецкой области, где русским войскам удалось прорвать оборону между Покровском и Торецком. Кроме того, открыт новый фронт в Сумской области, а вблизи Харькова сосредоточено около 50 тысяч военных.
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