Началось ли уже большое наступление на Харьковщину: что говорят в ВСУ

На северном направлении Харьковской области российские войска действуют небольшими штурмовыми группами, пытаясь нащупать слабые места в украинской обороне. Признаков подготовки к полномасштабному наступлению пока не наблюдается. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспильного" сообщил капитан бригады НГУ "Хартия" Алексей Крименюк.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный отметил, враг пытается прорываться с разных направлений, ища слабые места в украинской обороне, однако безуспешно.

"Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет, масштабного наступления не ожидаем на нашем направлении. В то же время он осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти брешь в обороне и провести более массированный штурм. Последние недели было несколько попыток противника осуществлять штурм, однако попытки были неудачными, техника и пехота были уничтожены", – отметил защитник.

Капитан также обратил внимание на активное использование оккупантами мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей, в частности типа "буханка". Эти транспортные средства обычно применяют не для непосредственных атак, а для подвоза личного состава к позициям.

"Мототехника эффективна при любой погоде, их тактика в том, чтобы использовать малые штурмовые группы, ведь чем больше скопление, тем больше вероятность поражения нашими дронами", — добавил Крименюк.

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В мае вражеская армия захватывала в среднем 14 км каждый день, сообщает New York Times.

Большинство новых захваченных территорий в Донецкой области, где русским войскам удалось прорвать оборону между Покровском и Торецком. Кроме того, открыт новый фронт в Сумской области, а вблизи Харькова сосредоточено около 50 тысяч военных.



