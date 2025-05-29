В ВСУ бьют тревогу: РФ ускорила наступление

Армия России в мае продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года.

РФ масштабирует наступление. Фото из открытых источников

В мае вражеская армия захватывала в среднем 14 км каждый день, сообщает New York Times.

Большинство новых захваченных территорий в Донецкой области, где русским войскам удалось прорвать оборону между Покровском и Торецком. Кроме того, открыт новый фронт в Сумской области, а вблизи Харькова сосредоточено около 50 тысяч военных.

"Несмотря на некоторые локальные успехи на поле боя, темпы российского продвижения остаются медленными. Немногие аналитики ожидают, что этим летом Москва одержит решающую победу, которая изменит ход войны", — пишет New York Times.

Отмечается, что новое наступление свидетельствует о нежелании России идти на перемирие как минимум еще на четыре месяца, чтобы захватить больше украинской территории до наступления неблагоприятных погодных условий осенью.

По мнению ряда западных аналитиков, Путин может использовать сезон сухой погоды – наиболее благоприятный для наступательных операций, чтобы усилить позиции России на переговорах позже этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новой угрозой на фронте являются дроны на оптоволокне, пишет BBC. Как отметили в BBC, когда дроны начали масштабно использоваться в российско-украинской войне, обе армии оснастили свои машины системами радиоэлектронной борьбы, которые могли обезвредить БПЛА. Однако когда появились беспилотники на оптоволокне, эта защита стала бесполезной. Издание отмечает, что Россия имеет преимущество в развертывании этих устройств, а Украина пытается наращивать их производство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что к ситуации на границе Сумской и Харьковской областей необходимо относиться максимально серьезно. "Понятно, что накопившихся РФ сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти вглубь территории и использовать это в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели", — отметил Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг не накопил критическое количество сил и средств.