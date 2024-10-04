Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся»

Комментируя текущую ситуацию в общине за прошедшие сутки, начальник Покровской ГВА Сергей Добряк отметил, что враг не перестает разрушать жилищную застройку города и объекты критической инфраструктуры, оставляя жителей самого необходимого: электро-, газо- и водоснабжение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Покровск. Фото: Покровская ГВА

"Вчера целый день в городе было шумно. На этот раз войска россии применили КАБы, разрушили частные дома, повреждены объекты газового хозяйства, социальные учреждения. Еще раз подчеркиваю необходимость эвакуации. Это единственный способ сегодня спасти свою жизнь. Переживем зиму – вернемся", – заметил Сергей Добряк.

На сегодня в Покровске до сих пор остаются 13 тысяч человек и 94 ребенка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Угледарские "ждуны" с радостью встретили оккупантов после захвата города (ВИДЕО)

В Угледаре местное население, не желавшее эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Люди на видео отмечают, что с 2014 года находились в условной "оккупации" со стороны Украины, жалуются, что их называли сепаратистами и угнетали. В свою очередь оккупант на видео заявил, что всех их все равно эвакуируют из города, возможно у кого-то есть родственники в россии. А также вражеский военный не понимает, почему их называют "оккупантами".

"Кого мы оккупируем?", — удивляется он.

Отметим, что город Угледар был оккупирован на этой неделе, когда украинские военные, чтобы не попасть в окружение, вышли с позиций на более выгодные.