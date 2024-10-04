logo

BTC/USD

61472.63

ETH/USD

2381.49

LTC/USD

64.37

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся»
commentss НОВОСТИ Все новости

Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся»

Городские власти призывают эвакуироваться, но только на зиму

сегодня, 11:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Комментируя текущую ситуацию в общине за прошедшие сутки, начальник Покровской ГВА Сергей Добряк отметил, что враг не перестает разрушать жилищную застройку города и объекты критической инфраструктуры, оставляя жителей самого необходимого: электро-, газо- и водоснабжение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся»

Покровск. Фото: Покровская ГВА

"Вчера целый день в городе было шумно. На этот раз войска россии применили КАБы, разрушили частные дома, повреждены объекты газового хозяйства, социальные учреждения. Еще раз подчеркиваю необходимость эвакуации. Это единственный способ сегодня спасти свою жизнь. Переживем зиму – вернемся", – заметил Сергей Добряк.

На сегодня в Покровске до сих пор остаются 13 тысяч человек и 94 ребенка.

Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся» - фото 2
Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся» - фото 3
Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся» - фото 4
Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся» - фото 5
Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся» - фото 6
Начальник Покровской ГВА: «Переживем зиму и вернемся» - фото 7

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Угледарские "ждуны" с радостью встретили оккупантов после захвата города (ВИДЕО)

В Угледаре местное население, не желавшее эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Люди на видео отмечают, что с 2014 года находились в условной "оккупации" со стороны Украины, жалуются, что их называли сепаратистами и угнетали. В свою очередь оккупант на видео заявил, что всех их все равно эвакуируют из города, возможно у кого-то есть родственники в россии. А также вражеский военный не понимает, почему их называют "оккупантами".

"Кого мы оккупируем?", — удивляется он.

Отметим, что город Угледар был оккупирован на этой неделе, когда украинские военные, чтобы не попасть в окружение, вышли с позиций на более выгодные.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости