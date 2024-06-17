Началась поляризация мира по линии Китай-США: в чем угрозы

На самом деле, говорит политолог Владимир Горбач, Глобальный саммит мира был задуман еще 2 года назад как финальное мероприятие военно-дипломатического процесса, которое тогда называлось "украинским контрнаступлением". По его словам, в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии президент Зеленский обнародовал 10 пунктов "Украинской формулы мира". Применить эту формулу можно только после военных и дипломатических побед. Контрнаступление лета 2023 года постигла неудача, с поздней осенью прошлого года мы находимся в обороне, а дипломатические победы без военных в истории случаются очень редко, подчеркнул эксперт.

США и Китай

Он напомнил, что первый "Глобальный саммит мира" откладывался несколько раз. И стал, по сути, пятой встречей процесса, начатого еще советниками по вопросам национальной безопасности.

"Самым успешным из них можно считать раунд в Саудовской Аравии, в который удалось привлечь Китай. Жаль что то, что удалось саудитам, не удалось швейцарцам. Но рассинхронизация военного и дипломатического треков все равно зашла уже так далеко, что не позволяла нам надеяться на какой-либо успех",

– подчеркнул Горбач.

При этом, по его словам, швейцарцы справились отлично со своей задачей — напомнили миру о своих дипломатических возможностях как страны-посредника и традиционно нейтрального государства. С точки зрения технологии и процедуры конференция прошла безупречно. С точки зрения результатов (для Украины) достаточно ограничено.

Тем не менее, говорит эксперт, Украина сделала заявку на обладание дипломатической инициативой. Даже анонсировала готовность пригласить РФ на следующую встречу при определенных условиях.

"Швейцарцы ради этого готовы не только ознакомить Москву и Пекин с результатами конференции, но и пригласить Путина на свою территорию, несмотря на ордер МКС на его арест. При условии, что следующий саммит будет также в Швейцарии. Что вряд ли. В Кремле уже назвали Швейцарскую конфедерацию враждебной страной",

– добавил эксперт.

Впрочем, по его мнению, оппоненты Украины попытаются перехватить инициативу.

"Китайско-бразильский план (6 пунктов вместо 12) может быть актуализирован уже в конце лета – в начале осени. Или на саммите БРИКС или на саммите ШОС Китай еще не решил. Ясно только то, что 15 саммит БРИКС состоится в столице Татарстана (Казани). А саммит ШОС уже 3-4 июля в Астане (Казахстан). То есть, до 75 саммита НАТО в Вашингтоне (9-11 июля)",

– говорит Горбач.

По его мнению, у Китая большой соблазн бросить вызов и США, и НАТО, и в целом Западу. На дипломатическом уровне – это лидерство (или модерация) в процессе завершения русско-украинской войны на российских условиях. Однако удастся ли перехватить инициативу, будет зависеть и от других партнеров по БРИКС или ШОС.

"Индийский премьер Моди недавно принял участие в саммите G7 и даже встретился там с Зеленским. Представитель Индии появился на швейцарской конференции, но коммюнике не подписал. Официальное объяснение – желание поддерживать связи со всеми сторонами конфликта. Но мы понимаем, что выгода Индии лежит не в дипломатической, а в экономической плоскости – дешевая российская нефть. Треугольник Москва – Пекин – Нью-Дели это по сути контур всей Евразии. Москва нужна Дели именно для сбалансирования Пекина. Пока Запад не предложит Индии альтернативный, а главное, действенный балансир, или, например, массовый вывод западного капитала из КНР в Индию, она будет маневрировать"

, – считает политолог.

Он не исключает, что речь идет о начале глобальной поляризации сил по линии Китай – США. Следовательно, формирование блоков и глобальной конфронтации. В США будет тянуть Европа (и Украина в ней), в КНР будет тяготиться РФ и их союзники и партнеры. Индия же будет искать себя в восстановлении движения неприсоединения.

"В лучшем для мира случае это новая холодная война на десятилетия. В худшем — переход от уже начавшейся экономической конфронтации к открытию новых театров боевых действий. Но это уже другая история",

– подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые страны на Саммите мира отозвали свои подписи из-под коммюнике.



