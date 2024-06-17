Началась поляризация мира по линии Китай-США: в чем угрозы

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Ткачик Олеся
На самом деле, говорит политолог Владимир Горбач, Глобальный саммит мира был задуман еще 2 года назад как финальное мероприятие военно-дипломатического процесса, которое тогда называлось "украинским контрнаступлением". По его словам, в ноябре 2022 года на саммите G20 в Индонезии президент Зеленский обнародовал 10 пунктов "Украинской формулы мира". Применить эту формулу можно только после военных и дипломатических побед. Контрнаступление лета 2023 года постигла неудача, с поздней осенью прошлого года мы находимся в обороне, а дипломатические победы без военных в истории случаются очень редко, подчеркнул эксперт.
США и Китай
Он напомнил, что первый "Глобальный саммит мира" откладывался несколько раз. И стал, по сути, пятой встречей процесса, начатого еще советниками по вопросам национальной безопасности.
При этом, по его словам, швейцарцы справились отлично со своей задачей — напомнили миру о своих дипломатических возможностях как страны-посредника и традиционно нейтрального государства. С точки зрения технологии и процедуры конференция прошла безупречно. С точки зрения результатов (для Украины) достаточно ограничено.
Тем не менее, говорит эксперт, Украина сделала заявку на обладание дипломатической инициативой. Даже анонсировала готовность пригласить РФ на следующую встречу при определенных условиях.
Впрочем, по его мнению, оппоненты Украины попытаются перехватить инициативу.
По его мнению, у Китая большой соблазн бросить вызов и США, и НАТО, и в целом Западу. На дипломатическом уровне – это лидерство (или модерация) в процессе завершения русско-украинской войны на российских условиях. Однако удастся ли перехватить инициативу, будет зависеть и от других партнеров по БРИКС или ШОС.
Он не исключает, что речь идет о начале глобальной поляризации сил по линии Китай – США. Следовательно, формирование блоков и глобальной конфронтации. В США будет тянуть Европа (и Украина в ней), в КНР будет тяготиться РФ и их союзники и партнеры. Индия же будет искать себя в восстановлении движения неприсоединения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые страны на Саммите мира отозвали свои подписи из-под коммюнике.
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