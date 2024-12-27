Начала ли Россия уже подготовку к ракетному удару: в ВМС дали ответ

Украинские военные пока не фиксируют подготовки РФ к ракетному удару из Черного моря. Однако для полной оценки нужно также провести анализ с воздуха. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Военный отметил, что с 26 декабря в Черном море находится один носитель крылатых ракет — это подводная лодка. Однако она выполняет другие задачи, по словам Плетенчука, корабль охраняет пункт базирования Новороссийск. В том районе вражеский носитель и находится.

"Для того, чтобы увидеть признаки подготовки к каким-то применениям, в том числе морских платформ, которые являются носителями крылатых ракет, обычно надо смотреть в небо в такой ситуации. Потому что, как видим, уже длительное время враг не применяет эти единицы — морские носители как самостоятельный вид вооружения, а только в кооперации с воздушной компонентой", — пояснил спикер.

Плетенчук добавил, что, когда оккупанты наносят удары со стратегической авиации, тогда обычно они привлекают и ракетоносители с моря для нагрузки украинской ПВО.

"По состоянию на сейчас ничто не говорит о том, что могут быть применены именно эти носители", — подчеркнул он.

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