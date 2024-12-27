Сколько атак Россия может провести против Украины на новогодние праздники: ударит ли Орешником

Страна-агрессор продолжает свой ракетно-дроновый террор. При этом Путин уже неделю подряд грозится нанести очередной удар "Орешнику". Готова ли Россия к новым масштабным атакам на новогодние праздники? Увеличилась ли угроза удара "Орешником"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

У окупантов есть запас на две масштабные атаки

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что у России есть ресурс для новых массированных атак по Украине с применением ракет и дронов в ближайшее время. У окупантов есть запас на две масштабные атаки, не исключено, что они планируют их на новогодние праздники.

"Я думаю, что они готовятся одну осуществить поближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", — предполагает Мусиенко.

Он считает, что в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа россияне будут применять максимум своих ресурсов. Затем они могут взять паузу и возобновить удары в конце января – начале февраля.

Эксперт отметил, что существуют признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.

"Во-первых, разведывательная информация. Второе – это признаки с авиацией. То есть борта перемещаются по линии в "Энгельс" или наоборот. Можно заметить после того, как прибывают борта, подвозящие ракеты", — пояснил Мусиенко.

У россиян получается своеобразная "матрешка"

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире канала Эспрессо выразил мнение, что российские захватчики стремятся к тому, чтобы потенциальный запуск ракеты "Орешник" вызвал у украинцев такую же тревогу, которую вызывает взлет носителя ракет "Кинжал".

Эксперт заявил, что по российским стандартам ракета не может быть запущена в серийное производство, пока не прошла 10 успешных запусков.

"До первого пуска по Днепру ракета "Орешник" имела всего два пуска. То есть, ей еще далеко до статуса серийной, к счастью", — отметил Киричевский.

По его словам, у россиян получается своеобразная "матрешка". Ракета "Ярс" – основа ядерной триады, состоящая из трех ступеней. Если один из них убрать, то получим "Орешник". Тогда россияне должны сделать выбор: либо они штампуют эти ракеты и отказываются от обновления ядерной триады, либо продолжают обновление ядерной триады, и ракеты "Орешник" производят в небольшом количестве.

Аналитик заявил, что сейчас у Украины нет возможности сбивать данную ракету, но не нужно выполнять работу россиян и пугаться оружия, которое даже не вышло в серийное производство. В РФ достаточно других ракет, которые есть в серийном производстве и доставляют гораздо больше проблем.

"Когда рисуют инфографики, что "Орешник" долетит до Киева за три минуты, а до Львова за пять, это свидетельствует о проблемах с логикой и знанием баллистической траектории. В случае с "Орешниками" надо считать не по прямой, а как равнобедренный" треугольник. ГУР сообщало, что "Орешник" летел 15 минут на расстояние 800 км от Капустиного Яра до Днепра. Поэтому даже при наличии у россиян таких ракет возникает вопрос, как они могут летать, поскольку это опытная разработка. прошел только один испытательный пуск, а два других взорвались, результат неплохой, но вопрос, почему "Орешник" имеет летать, остается", — добавил он.

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