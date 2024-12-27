Сколько атак Россия может провести против Украины на новогодние праздники: ударит ли Орешником

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Страна-агрессор продолжает свой ракетно-дроновый террор. При этом Путин уже неделю подряд грозится нанести очередной удар "Орешнику". Готова ли Россия к новым масштабным атакам на новогодние праздники? Увеличилась ли угроза удара "Орешником"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" отметил, что у России есть ресурс для новых массированных атак по Украине с применением ракет и дронов в ближайшее время. У окупантов есть запас на две масштабные атаки, не исключено, что они планируют их на новогодние праздники.
Он считает, что в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа россияне будут применять максимум своих ресурсов. Затем они могут взять паузу и возобновить удары в конце января – начале февраля.
Эксперт отметил, что существуют признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире канала Эспрессо выразил мнение, что российские захватчики стремятся к тому, чтобы потенциальный запуск ракеты "Орешник" вызвал у украинцев такую же тревогу, которую вызывает взлет носителя ракет "Кинжал".
Эксперт заявил, что по российским стандартам ракета не может быть запущена в серийное производство, пока не прошла 10 успешных запусков.
По его словам, у россиян получается своеобразная "матрешка". Ракета "Ярс" – основа ядерной триады, состоящая из трех ступеней. Если один из них убрать, то получим "Орешник". Тогда россияне должны сделать выбор: либо они штампуют эти ракеты и отказываются от обновления ядерной триады, либо продолжают обновление ядерной триады, и ракеты "Орешник" производят в небольшом количестве.
Аналитик заявил, что сейчас у Украины нет возможности сбивать данную ракету, но не нужно выполнять работу россиян и пугаться оружия, которое даже не вышло в серийное производство. В РФ достаточно других ракет, которые есть в серийном производстве и доставляют гораздо больше проблем.
Читайте на портале "Комментарии" — Путин играет с огнем: спецпредставитель Трампа отреагировал на ракетную атаку РФ против Украины.
Новости