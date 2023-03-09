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На Запорожской АЭС включили "последнюю линию защиты"

Запорожская АЭС отключилась 9 марта из-за ракетных обстрелов России. Поддерживается работа атомной станции с помощью дизельных генераторов, однако их хватит только на несколько дней.

сегодня, 12:40
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Автор:

Slava Kot

Из-за ночных ракетных обстрелов российской армии была полностью обесточена Запорожская атомная электростанция. Такое состояние может иметь радиационную ядерную угрозу всему человечеству, а представители МАГАТЭ заявили, что включили "последнюю линию защиты". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление организации ООН по ядерному надзору.

На Запорожской АЭС включили "последнюю линию защиты"

Работу ЗАЭС поддерживают только дизельные генераторы. Фото из открытых источников

НАЭК "Энергоатом" сообщает, что последняя линия связи электроснабжения была отключена 9 марта в 3:53 ночи. Таким образом, для поддержания работы были включены дизельные генераторы. Однако горючего на их работу хватит всего на 10 дней.


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Энергоатом заявляет, что если питание не возобновится за этот период, это может создать ядерную аварию с радиационными выбросами и последствиями по всему миру.

В МАГАТЭ подтвердили обесточивание ЗАЭС и перевод станции в режим ожидания с помощью генераторов. Заявлению от организации говорится, что это первый случай полного обесточивания от 23 ноября 2022 года, однако, в общем, это уже в шестой раз происходит такое событие с момента полномасштабного вторжения.

"Снова Запорожская АЭС работает на аварийных дизелях — это последняя линия защиты", — сообщили в организации ООН по ядерному надзору.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о будущем Запорожской АЭС. Президент считает, что безопасность атомной станции может находиться только под контролем Украины.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по количеству ядерного оружия. Со значительным отрывом на вершине находятся США и Китай. Также в рейтинге оказались Индия, Пакистан, Китай и другие страны.



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Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/director-general-statement-to-the-board-of-governors-9-march-2023
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