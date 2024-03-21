На Запорожье оккупанты отбирают квартиры у украинцев: подробности

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики продолжают отбирать жилье у местных жителей.

Враг проводит ревизию квартир. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, для этого на территории оккупированного Запорожья заработала так называемая "государственная жилищная инспекция", цель которой — выявление пустых квартир и квартир, чьи владельцы покинули регион.

Отмечается, что после обнаружения таких квартир их объявляют "бесхозяйственными", а затем "национализируют".

По информации Центра сопротивления, так называемые "инспекторы" обходят ОСМД, требуя предоставить информацию о квартирах без собственников, а также оказывают давление на нелояльных председателей квартирных объединений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна — агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не планирует откладывать проведение саммита по обсуждению формулы мира, чтобы привлечь к участию в нем больше государств. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина не может оттягивать организацию саммита мира для привлечения большего количества стран так называемого Глобального юга, поскольку для Сил обороны каждый день войны – это потеря человеческих жизней.