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На Западе заявили о начале новой главы войны в Украине: о чем идет речь

AP указало на ряд событий в войне РФ против Украины, которые могут изменить ход сражения

сегодня, 15:45
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Кравцев Сергей

На уходящей неделе произошла самая значительная эскалация военных действий в Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск, и это знаменует новую главу в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Associated Press.

На Западе заявили о начале новой главы войны в Украине: о чем идет речь

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Все началось с того, что президент США Джо Байден изменил свою давнюю политику, предоставив Киеву разрешение на размещение американских ракет большей дальности на российской территории, а закончилось тем, что Москва нанесла удар по Украине новым экспериментальным баллистическим оружием, которое встревожило международное сообщество и усилило опасения по поводу дальнейшей эскалации", — говорится в публикации.

Авторы материала проанализировали события, произошедшие за 6 предыдущих дней и в корне изменивших ставки в войне. Отмечается, что США одобрили удары с использованием дальнобойных ракет ATACMS. Произошло это не последнюю очередь из-за того, чтобы было подтверждено прибытия военных КНДР в Курскую область.

Далее Кремль предупредил об эскалации, если западное оружие будет использовано на ее территории. На следующий день ВСУ впервые обстреляли Россию американскими ракетами большой дальности, поразив склад боеприпасов в Брянской области России. Также во вторник Владимир Путин официально снизил порог применения ядерного оружия, открыв возможность для потенциального ядерного ответа Москвы даже на обычное нападение любой страны, поддерживаемой ядерной державой.

В среду США одобрили передачу Украине противопехотных мин, чтобы замедлить продвижение России на поле боя. Украина также нанесла удар по целям на территории России с помощью британской ракеты Storm Shadow.

Американское и некоторые другие западные посольства в Киеве временно закрылись в связи с угрозой потенциально крупной российской воздушной атаки на украинскую столицу.

И в четверг Россия впервые применила новую экспериментальную баллистическую ракету средней дальности по Украине. Сразу после этого Путин сделал ряд угроз в сторону Запада.  И уже отреагировав на это НАТО созывает экстренное заседание по Украине, встреча состоится по просьбе Украины и пройдет на уровне послов уже на следующей неделе.

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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-november-2024-crucial-week-0555d1af20edcb8dcf8aef47d868db22
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