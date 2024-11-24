Трамп может согласиться с условиями Путина по Украине: стала известна ключевая причина

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Кравцев Сергей
Все больше разговоров о том, что в начале следующего года могут стартовать мирные переговоры по прекращению или замораживанию войны в Украине. При этом уже сейчас в близком окружении победителя президентских выборов в США Дональда Трампа есть люди, способные согласиться на условия Москвы, особенно, если Россия разорвет военные отношения с Китаем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет старший научный сотрудник Института SNF Agora при Университете Джонса Гопкинса, публицист и журналист Питер Померанцев в статье для The Guardian.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
При этом он напомнил, что Россия всегда ставила условие "демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля", и в окружении Трампа готовы с этим согласиться, в частности, при условии, что Путин разорвет военные отношения с Китаем.
Как отметил Джек Уотлинг из Королевского института оборонных исследований, суверенитет Украины зависит от того, будет ли она вооружена "до зубов", по крайней мере, в течение следующих двух лет.
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