Трамп может согласиться с условиями Путина по Украине: стала известна ключевая причина

Все больше разговоров о том, что в начале следующего года могут стартовать мирные переговоры по прекращению или замораживанию войны в Украине. При этом уже сейчас в близком окружении победителя президентских выборов в США Дональда Трампа есть люди, способные согласиться на условия Москвы, особенно, если Россия разорвет военные отношения с Китаем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет старший научный сотрудник Института SNF Agora при Университете Джонса Гопкинса, публицист и журналист Питер Померанцев в статье для The Guardian.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"В Москве никто не спешит заключать соглашение. Путин чувствует, что побеждает на поле боя... Советское оружие России закончится к концу 2025 года; поэтому Путин может начать переговоры в начале следующего года, но продолжать сражаться до самого конца, увеличивая атаки на мирных". жителей, когда переговоры будут идти не так, как ему хочется", – отметил автор.

При этом он напомнил, что Россия всегда ставила условие "демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля", и в окружении Трампа готовы с этим согласиться, в частности, при условии, что Путин разорвет военные отношения с Китаем.

"Но откажется ли Путин от своего стратегического партнерства с Си ради непредсказуемой Америки? Даже пожертвование контактами с Тегераном может оказаться плохим соглашением для Путина. Однако он может увидеть в Трампе и его окружении версию своей собственной клептократии", — добавил Померанцев.

Как отметил Джек Уотлинг из Королевского института оборонных исследований, суверенитет Украины зависит от того, будет ли она вооружена "до зубов", по крайней мере, в течение следующих двух лет.

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