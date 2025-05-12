На Западе заговорили о решающих днях для Украины

Резонансные публичные заявления последних дней относительно 30-дневного прекращения огня и прямых переговоров между государственными лидерами Украины и России могут быть лишь верхушкой интенсивных закулисных переговоров, которые идет прямо сейчас. Нельзя исключать, что ближайшие дни станут поворотными в российско-украинской войне. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли журналисты The Economist.

Прекращение огня. Фото: из открытых источников

Авторы материала приводят хронологию последних заявлений. Все началось, когда президент Украины Владимир Зеленский при поддержке европейских союзников обнародовал предложение о безусловном 30-дневном прекращении огня и угрозу санкциями, если Россия не согласится. При этом делался акцент, что США поддерживают эту идею.

Однако Путин в ответном заявлении фактически отверг предложение перемирия, выразив при этом положительный настрой к прямым переговорам с Киевом. Украинские чиновники уже успели сделать заявления, что без прекращения огня переговоров не будет, когда все карты Киеву испортил президент США Дональд Трамп. Он написал в своей соцсети, что Украина должна "немедленно" согласиться на переговоры с Путиным, проигнорировав тот факт, что Путин не ответил на предложение о перемирии.

The Economist отмечает, что этим постом Трамп подорвал силу общего ультиматума Украины и Европы и не оставил Владимиру Зеленскому пространства для маневра.

Позитивом является разве что ремарка Трампа, что эти переговоры покажут настоящую готовность России к мирному соглашению. При оптимистическом толковании это может означать, что Америка готова давить на Россию, если увидит в ней препятствие для мира.

"Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что ведутся серьезные закулисные переговоры, и что следующие дни действительно могут оказаться решающими. Господин Трамп явно остается центром, вокруг которого вращаются все стороны, каждая из которых подстраивает свою риторику под его речь и его сообщения в социальных сетях", — пишет The Economist.

Авторы публикации считают, что что слишком надеяться на прекращение боевых действий в следующие несколько дней не стоит. Так же не стоит ожидать, что встреча Зеленского и Путина — если переговоры вообще состоятся — приведет к конкретным результатам уже в ближайшее время.

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