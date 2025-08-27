logo

На Западе заговорили о чудо-оружии Киева, которое способно переломить ход войны
НОВОСТИ

На Западе заговорили о чудо-оружии Киева, которое способно переломить ход войны

Euronews пишет о том, что ракеты "Фламинго" могут в самом деле переломить ход войны, но есть два условия

27 августа 2025, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина разработала собственную крылатую ракету большой дальности "Фламинго", которая, по оценкам экспертов, может иметь реальное влияние на ход войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "EuroNews".

На Западе заговорили о чудо-оружии Киева, которое способно переломить ход войны

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

СМИ приводит данные компании производителя, которые говорят о том, что ракета FP-5 "Фламинго" способна преодолеть расстояние до 3000 км и доставить 1150 кг полезной нагрузки. Компания заявила, что производит примерно одну ракету "Фламинго" в день и надеется к октябрю увеличить мощности до семи ракет в день. Это означает более 200 ракет в месяц, или около 2500 в год.

При этом, как отмечает, исследователь и эксперт по ракетам Университета Осло Фабиан Хоффман, ударные возможности "Фламинго" значительно превосходят возможности дальнобойных беспилотников и мини-крылатых ракет, которые Украина в настоящее время использует.

Эксперты назвали несколько доводов, которые говорят о том, что новая украинская ракета может создать большие неприятности для Москвы. Первый из них – это то, что высокая конечная скорость ракеты в сочетании с её большим весом позволяет боеголовке глубже проникать в цель перед взрывом, что значительно увеличивает разрушительную силу. Второй довод – большая грузоподъёмность "Фламинго" обеспечивает гораздо больший радиус поражения, чем у существующих украинских ракет и беспилотников.

"Даже достижение стабильного ежемесячного выпуска в 30–50 ракет обеспечит Украине значительный запас тяжёлых крылатых ракет, который, вероятно, окажет ощутимое влияние на ход войны", – говорится в публикации.

Австрийский военный эксперт Густав Грессель подчеркнул, изменит ли "Фламинго" в конечном итоге характер войны в Украине, в конечном итоге зависит от разведданных, которыми располагает Киев о своих целях.

Читайте также на портале "Комментарии" — сможем ли "Фламинго" разбить всю Россию: к чему есть вопрос.




Источник: https://www.euronews.com/next/2025/08/26/flamingo-will-ukraines-new-wonder-weapon-replace-the-taurus
